Relógios do Mercado Público

Os tradicionais relógios Masson da fachada do Mercado Público, um dos cartões-postais de Porto Alegre, já tombados pelo Patrimônio Histórico, voltarão a funcionar após 30 anos sem operação. A Secretaria Municipal de Administração está realizando a restauração e conserto dos oito nas quatro entradas (sendo frente e verso nos dois sentidos). A identidade retrô será mantida, mas o ajuste do horário passará a ser digital. Por meio da ferramenta, o gestor do Mercado poderá fazer os ajustes dos relógios via aplicativo no celular. A maior dificuldade do governo foi encontrar uma empresa que conservasse a originalidade do relógio mantendo a mesma identidade, qualidade e design originais das relíquias de mais de 154 anos.

Esculturas Parque 9 anos

Com mais de 300 mil visitantes recebidos, o Esculturas Parque Pedras do Silêncio celebra nove nos de atuação, como um dos principais atrativos turísticos de Nova Petrópolis (RS), na Serra Gaúcha. Inaugurado em 14 de novembro de 2014, conta a história da imigração germânica em 80 esculturas de arenito. O espaço de 20 mil m2 possui audiodescrição, acessibilidade, interação com animais e centenas de espécies de árvores e flores.

Coliseu celebra 55 anos

Comemorando 55 anos, a gaúcha Coliseu lança a nova coleção "Colosseo". São 25 peças assinadas pelo designer brasileiro de joias Rodrigo Robson, cujo trabalho encanta personalidades como Beyoncé, Rihanna, Michelle Obama, Jennifer Lopez e Alicia Keys, que já usaram suas criações. Fundada em 1968, em Porto Alegre, tornou-se referência em joalheria e ótica no Rio Grande do Sul e possui 12 lojas localizadas na Capital, Região Metropolitana e Interior.

Tarifa zero em Gramado

O primeiro final de semana de novembro com Tarifa Zero no transporte coletivo contou com grande participação da população, somando 1.980 usuários no sábado e 1.462 no domingo. A iniciativa é da prefeitura de Gramado e vale para moradores e turistas nos meses de novembro e dezembro. Sua finalidade é melhorar a mobilidade urbana no período de alta temporada e beneficiar os usuários habituais de ônibus.

Descontos por todo o mês

Na Piccadilly, do Vale do Paranhana (RS), calçadista reconhecida pelo conforto, os descontos do Black Friday no site começam em 30% e podem chegar a 70%, a cada nova semana de promoção. Durante todo o mês de novembro, a empresa oferece preços especiais em vários modelos. Além disso. as promoções têm frete grátis, conforme as regiões, e o valor de compra e parcelamento em até 10 vezes sem juros. Pagamentos via Pix têm 5% off.

Na TIM a preferência é Pix

Com quase três anos da implantação no Brasil, completados neste mês, a TIM confirma a preferência dos consumidores pelo Pix. Mais de um terço de seus clientes já paga as contas com esta modalidade tanto no pré quanto no pós-pago. No pré-pago, houve um salto de 120% entre janeiro e outubro deste ano, e no pós-pago superou 100% sobre igual período de 2022.

Uultis desembarca em Salvador

Os produtos da Uultis, marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval, desembarcaram na capital baiana para participar de um projeto inovador, a Casa Rosemberg, a mais nova gallery house da cidade. Em uma casa histórica da arquitetura portuguesa, o público pode conferir o melhor do design de mobiliário brasileiro, sendo que a Uultis foi convidada para ser uma das "marcas âncoras", com a exposição de cerca de 100 peças. A presença é também uma excelente oportunidade de ampliar a atuação da marca no Nordeste do País.