Novo condomínio em Capão

Com know-how de 38 anos na construção civil do RS, a Nazale Incorporadora lança seu primeiro condomínio de terrenos em Capão da Canoa, o Víz Home Lake. Uma área de Preservação Permanente de 6 hectares, acesso à Lagoa dos Quadros para navegação e infraestrutura completa de clube estão entre os diferenciais do empreendimento. São 458 lotes, de 260 m² a 442 m², numa área total de 32 hectares e VGV de R$ 170 milhões. Os terrenos partem de pouco mais de R$ 411 mil e podem ser parcelados em até 68 meses com a própria empresa. Durante a obra, de dezembro de 2023 a dezembro de 2026, devem ser gerados cerca de 300 empregos diretos e indiretos.

Farmácias Associadas

A Convenção e Feira de Negócios da Farmácias Associadas, realizada no final de outubro deste ano em Gramado, superou em 25% o faturamento da edição de 2022. Além dos negócios terem ultrapassado em R$ 10 milhões às expectativas da organização (totalizando R$ 90 milhões em vendas), o público também foi maior do que o esperado. Mais de 3,1 mil pessoas passaram pelos estandes nos cinco dias de atividades, quando o previsto era de 2,7 mil visitantes.

Enem volta à Estácio

No próximo domingo acontece a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para facilitar o acesso de cerca de 800 alunos da região, a Estácio Centro Histórico volta a receber o exame em 2023. "Recepcionar o Enem é de extrema importância, visto que ele é uma das principais portas de entrada para o Ensino Superior e pode auxiliar estudantes com menos condições financeiras a ingressar na universidade", observa o diretor da unidade, Vicente Vitola.

Senac para maturidade

Estar atualizado com as tecnologias é fundamental em todas as idades. O Senac Distrito Criativo está com inscrições abertas para o curso de Informática e Interação com Smartphones para Maturidade, uma novidade entre as opções disponíveis na escola. As aulas iniciam no dia 14 de maio de 2024 e serão realizadas nas terças e quintas-feiras, das 14h às 15h30min. Inscrições no site www.senacrs.com.br/distritocriativo

A 123 Marcas esclarece

Tendo observado um aumento nas consultas dos clientes devido à confusão com a 123Milhas, que está passando por uma recuperação judicial, a empresa 123 Marcas de Porto Alegre esclarece que não existe qualquer relação entre ambas. O que mostra a importância das classes de registro de marcas, categorias de registro que especificam os tipos de produtos ou serviços em que uma marca atua, diferenciando empresas e garantindo direitos exclusivos em determinados ramos de atividade, sem confundir o consumidor, segundo o CEO Roberto Soraire.

Os usados mais buscados

A Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil, apresenta o ranking dos carros usados anunciados, no valor de até R$ 50 mil, mais buscados pelos usuários da plataforma no terceiro trimestre de 2023 em todo o Brasil. O Gol, da Volkswagen, aparece em primeiro lugar, seguido por dois modelos Fiat (Palio e Uno), Ford Fiesta, e Honda Civic.

Viagens corporativas crescem 328%

As viagens VIPs corporativas cresceram 328% de janeiro a setembro de 2023 na A1 Inteligência em Viagens, com unidades em Porto Alegre e Montenegro, sobre igual período de 2022. O atendimento VIP oferece serviços extras aos viajantes, como app exclusivo e facilidades no check-in. "Normalmente, as empresas buscam atendimento VIP com foco na preferência do viajante, e não no controle das regras e políticas de viagens", explica o sócio e fundador da A1, Daniel Schaurich de Oliveira.