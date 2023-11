A super quadra no Litoral

Com o início da segunda etapa, o Duo Nautic Life Club, localizado no Km 21 da Estrada do Mar, praia de Atlântida Sul, reservou para este estágio de execução a negociação da chamada super quadra. Sucesso de vendas, no seu lançamento, em fevereiro deste ano, a reserva especial de terrenos contempla 140 lotes, com metragens de 300 m2 a 1.015,24 m2, e valores a partir de R$ 279.900. À frente da construção, a Dutra Incorporações Imobiliárias traz entre os diferenciais do condomínio o hobby box, com vagas de marina e acesso direto ao canal navegável da Lagoa do Passo, além de Paradouro, à beira-mar.

A Unicred Porto Alegre

A Unicred Porto Alegre - maior Cooperativa em número de associados e médicos cooperados do Sistema - acaba de alcançar os 30 mil cooperados, resultado do processo de incorporação da Unicred Serra Mar, no Rio, em fevereiro último, quando a Cooperativa passou para 33 agências, os ativos totais ultrapassaram R$ 2,5 bilhões e a carteira de crédito R$ 1,5 bilhão.

Diferencial do Garupa

O Garupa, aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro, tem sido ótima alternativa para novos empreendedores. Trabalhando no formato de franquias, com escritórios municipais, a empresa atua com os Sócios Operadores (SO), responsáveis pelo seu gerenciamento nas cidades. Em Bagé, por exemplo, o SO Lucas Figueiredo toma conta de tudo o que os motoristas e passageiros da região necessitam.

Wi-Fi gratuito Gramado

Mais de 1,7 mil contas se conectaram à rede de wi-fi gratuita de Gramado (o Conecta Gramado) só em outubro, por meio dos mais de 44 roteadores instalados pela Prefeitura, para a comunidade e turistas. Atualmente, existem 21 pontos de acesso ao wi-fi público, incluindo locais como a Biblioteca Municipal, a Praça das Etnias, a subprefeitura, seis escolas municipais, entre outros.

Premiações da Jolimont

Dez rótulos brasileiros conquistaram medalhas no concurso Sélections Mondiales des Vins 2023, do Canadá, das quais sete foram para a Vitivinícola Jolimont de Canela na Serra Gaúcha. O Jolimont Intendente 2012 recebeu três: Top 50, Best Of Show e Gran Medalha de Ouro. Outros quatro rótulos receberam medalhas de ouro e prata. O evento reuniu 1.560 amostras de 26 países.

Recorde de movimentação do terminal

A operadora de logística portuária e marítima Wilson Sons comemora os 7 anos do Tecon Santa Clara com recorde de movimentação no terminal de 5.073 TEU (unidade correspondente a um contêiner de 20 pés) em setembro. Este é o melhor desempenho desde que o terminal de navegação interior começou a operar, em 2016, quando a parceria entre Wilson Sons e Braskem reativou o Píer IV e retomou o transporte de carga pelo Rio Jacuí entre Triunfo e o Porto do Rio Grande.