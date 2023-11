Os grandes vinhos de 2023

Mais de 1.650 apreciadores de vinhos de todos os estados do país participaram neste sábado da maior degustação de vinhos de uma safra no mundo - seja de forma presencial em Bento Gonçalves (RS), seja online - na 31ª Avaliação Nacional e que revelou a representatividade da Safra 2023. Não se trata de concurso, mas de uma radiografia. Das 503 amostras inscritas por 74 vinícolas de 7 estados brasileiros e Distrito Federal - Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo -, 157 foram reveladas representando os 30% de melhor pontuação. E 16 delas selecionadas - sempre às cegas - para o público do evento, 15 vindas de vinícolas gaúchas de Alto Feliz, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Pinto Bandeira, Santana do Livramento, e uma de Brasília (DF).