Como foi a safra brasileira de uvas 2023, plantada em 2022? De modo geral foi novamente ótima na qualidade, semelhante as de 2018, 2020, 2021 e 2022, na opinião do enólogo e produtor Gilberto Pedrucci, diretor da Casa Pedrucci de Garibaldi, na Serra Gaúcha. Vale para as uvas precoces e intermediárias, utilizadas para os vinhos brancos tranquilos e base-espumante. Quanto às uvas tintas, ele faz uma ressalva para algumas variedades mais tardias, cuja colheita coincidiu com precipitações excessivas de chuvas, afetando, portanto, sua qualidade. Outro fator a ser levado em conta é a diversidade de regiões no Estado e num país-continente como o Brasil, possibilitando também a elaboração de ótimos vinhos tintos.

31ª Avaliação Nacional

Uma resposta mais representativa sobre a safra deste ano deverá ser dada neste sábado à tarde e noite, quando acontecerá a 31ª Avaliação Nacional de vinhos da safra, com amostras das principais regiões do País e avaliadas nacionalmente no sistema híbrido, com 850 participantes presenciais em Bento Gonçalves e mais de mil através da rede social da Associação Brasileira de Enologia (ABE), promotora e organizadora do evento.

Nova turma de graduação

A Ipiranga e a Estácio abrem, pelo segundo ano consecutivo, uma turma do curso online de graduação tecnológica em Gestão de Postos de Combustíveis. São 250 vagas exclusivas para gerentes de postos em todo o País. O objetivo é capacitar, treinar e oferecer experiências para profissionais do setor, com o estímulo ao desenvolvimento da visão estratégica de negócios. O ingresso ao curso depende de aprovação no vestibular da Estácio.

O saneamento ambiental

O 10° Seminário Nacional de Gestão de Perdas de Água e Eficiência Energética acontece em Porto Alegre, nos dias 8 e 9 deste mês. A palestra principal será com o secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Leonardo Picciani. O seminário traz especialistas para debater o enfrentamento das perdas de água e a busca de eficiência energética nos sistemas de abastecimento. Informações e inscrições no site seminarioperdas.com.br.

Residencial de luxo em Florianópolis

O grupo gaúcho CBA Empreendimentos, de Cachoeira do Sul (RS), acaba de anunciar seu novo lançamento em Florianópolis (SC): o residencial de alto padrão Meraki Sunset. Localizado em área privilegiada no bairro João Paulo, o condomínio terá apenas 33 unidades, todas com vista eterna para a baía e o pôr do sol. Os apartamentos terão de 135 m2 a 360 m2 cada, a um valor médio de R$ 20 mil o m2. O projeto arquitetônico é assinado pelo escritório Ruschel Arquitetura e Urbanismo, coordenado pela arquiteta e urbanista Marília Ruschel, referência em empreendimentos de alto padrão em Santa Catarina.