A indústria em Montenegro

Embora a Serra Gaúcha se destaque em industrialização, o Vale do Caí também tem uma força importante no setor, especialmente em Montenegro. Foi o que mostrou a quarta edição do Mapa Econômico do RS, publicada nesta terça-feira no JC. O município fica atrás apenas de Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Tem importantes indústrias, como CBC e John Deere, e boas chances de deslanchar com o novo Polo Químico, distrito industrial que já tem uma operação. Trata-se da paulista Hipermix. Vale a pena ler e guardar esta edição do Mapa Econômico, que retratou as regiões Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Paranhana e do Caí.

Consumo para a casa

Porto Alegre ocupa a 4ª posição no ranking brasileiro de consumo de artigos para casa e decoração, segundo o mapeamento produzido pela ABCasa em parceria com o IEMI (Instituto de Estudos e Marketing Industrial). Sua participação na categoria subiu de 1,7%, em 2019, para 2,4%, em 2022.

Gerdau doa veículos

Em uma nova iniciativa de apoio à sociedade, a Gerdau, maior produtora de aço, doou 6 veículos à Brigada Militar gaúcha, no valor de R$ 1,7 milhão. Charqueadas e Sapucaia do Sul, onde ela possui fábricas, receberão o apoio das viaturas para patrulhar sua população. A doação foi realizada por meio da Lei de Incentivo à Segurança Pública (Piseg) do RS.

Jovens no consórcio

O consórcio é o segundo investimento mais popular entre os jovens de 18 a 34 anos, segundo pesquisa da Abac, entidade do setor. Na Rodobens, que fechou o primeiro semestre deste ano com R$ 3,3 bilhões de créditos em consórcio vendidos, esse público foi responsável por 10% das vendas: 13% em cotas de crédito de automóveis, 11% de imóveis, 28% de motos, 20% de serviços, 3% de veículos comerciais e 10% em outros.

Por uma boa causa

A Motion Animação fechou parceria com o Imama 30 anos contribuindo com uma causa de grande relevância: a prevenção e o acolhimento aos pacientes com câncer de mama. Desenvolvendo três vídeos para a entidade, a empresa, no mercado desde 2015, produz vídeos animados e sempre esteve ligada a projetos que visam o cuidado com a saúde. A jornalista Eduarda Streb, amiga e parceira de ambas as instituições, cedeu sua voz para os clips.

Natal das Lojas Magnabosco em Caxias

"O Grande Espetáculo de Natal" será entre os dias 25 e 26 de novembro, em Caxias do Sul, abrindo a programação natalina em frente às Lojas Magnabosco, no coração da cidade. Uma novidade será o Mercado de Natal, edição da tradicional feira de moda, arte e design autoral, Le Marché Chic. Durante o sábado, dia 25, das 11h às 22h, será possível encontrar o trabalho de artistas autorais e empreendedores.