Venda de massas cresce 20%

A categoria de massas alimentícias secas esteve presente em 8,3% das notas fiscais entre janeiro e setembro de 2023 no Brasil, com uma média de itens comprados 20% maior e ticket médio 23,6% superior a igual período do ano passado, conforme estudo da Horus, marca do ecossistema Neogrid. Esse retrato mostra que, mesmo com o segmento apresentando preço médio 1,4% maior neste ano em relação ao mesmo período de 2022, as massas secas se mantiveram constantes no carrinho do consumidor. A região Norte foi a que registrou o maior consumo de massas alimentícias secas.

Seca e eletrodomésticos

A seca no Amazonas atrapalha a produção de diversas indústrias da Zona Franca de Manaus, que dependem do transporte de insumos e produtos nos rios, através de embarcações. Televisores e condicionadores de ar produzidos no município, por exemplo, dependem de transporte fluvial para chegar às lojas de outras regiões. E no final do ano são os dois produtos mais procurados.

Faculdade de 5 estrelas

A Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) recebeu, pelo quinto ano consecutivo, 5 estrelas no Guia da Faculdade do Estadão 2023. A Instituição segue sendo a única faculdade privada de Direito do Estado do Rio Grande do Sul a receber nota máxima na avaliação deste ano e a única faculdade privada de Direito do Sul do País com esta distinção.

Energia solar no Brasil

A tecnologia fotovoltaica está presente em mais de 1,6 milhão de residências espalhadas em cerca de 5,5 mil municípios, de todas as regiões brasileiras, investimentos acumulados de R$ 60,5 bilhões segundo novo mapeamento do Meu Financiamento Solar da Fintech. E com isso chegam a abastecer mais de 2 milhões de unidades consumidoras da classe residencial.

Mais azeites premiados

A Estância das Oliveiras de Viamão (RS) conquistou na semana passada dois prêmios (medalhas de ouro e prata) no Australian International Olive Awards em Canberra e o reconhecimento especial como o melhor azeite da classe categoria Azeite Robusto (intenso), com o Blend Los Dos. Quem representou a empresa para receber os prêmios foi a adida agrícola da Embaixada do Brasil na Austrália, Daniela Aviani.

A maior festa comunitária do País

O Seniorentag, dia dedicado à terceira idade da 34ª Oktoberfest de Igrejinha (RS), foi um exemplo de solidariedade. Com o ingresso sendo a doação espontânea de alimentos para o Hospital Bom Pastor do município, ele arrecadou 6,5 toneladas - um recorde para a instituição. A Oktober de Igrejinha é reconhecida como a maior festa comunitária do País.