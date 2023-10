Do campo para o cinema

Com 3 milhões de cabeças e produção anual de 8 mil toneladas de lã, a ovinocultura continua tendo importância econômica e cultural no RS. O rebanho, produtor de leite, carne, couro e lã, coloca o Estado em destaque no setor. O tema encantou o diretor mineiro Danilo César Maia de Siqueira, que mostra as peculiaridades da atividade em um filme documental. Captado nos Campos de Cima da Serra, Missões e Pampa Gaúcho, o projeto apresenta personagens que encontram no trabalho com a lã uma forma de conexão com as tradições dos antepassados. O lançamento será ainda este ano e o roteiro pode ser acompanhado no Instagram.

Debates de administração

O Conselho Regional de Administração do RS finalizou o XXI Ciclo de Debates de Administração em 2023 para consolidar uma aproximação cada vez maior com universidades e demais instituições de ensino. No total, o ciclo passou por 10 cidades gaúchas, com o objetivo de debater o tema da edição deste ano: "ética nas relações de trabalho & ética profissional".

Acordo com a Febraban

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Prefeitura de Santa Maria (RS) assinaram um acordo de cooperação por meio do Procon-SM para disponibilizar à população local o conteúdo informativo sobre finanças pessoais, endividamento e educação financeira da Plataforma Meu Bolso em Dia Febraban. É para promover a orientação financeira a consumidores de produtos e serviços financeiros prevenindo o superendividamento.

UCS para sustentabilidade

A Universidade de Caxias do Sul cedeu o estacionamento em frente ao Restaurante Universitário no Campus-Sede, ontem, para a Feira Lixo Zero, que vendeu itens ligados à sustentabilidade, entre roupas, acessórios, peças de decoração, cosméticos naturais, artesanatos e alimentos. O objetivo foi estimular o consumo consciente com produtos artesanais e de marcas locais.

Dois mil na 31ª Avaliação

As 16 amostras de vinhos selecionadas entre as 30% mais representativas da Safra 2023 serão degustadas por 2 mil apreciadores de todo o País, sendo 600 no evento presencial em Bento Gonçalves (RS) e mais de 1.000 em suas casas, através do kit e da transmissão simultânea pelo canal da Associação Brasileira de Enologia (ABE) no Youtube, no dia 4 de novembro, a partir das 17h. Além disso, mais de 190 formadores de opinião de 5 estados e Distrito Federal estarão também reunidos e conectados.

Apoio na empregabilidade

O Instituto Caldeira de Porto Alegre iniciou a fase de inscrições para empresas interessadas em integrar o programa Parceiros de Empregabilidade, até 5 de novembro. É para inserir no mercado de trabalho os jovens formados no Geração Caldeira, conectando-os com grandes empresas, instituições ou startups que tenham vagas relevantes para ambas as partes. Na turma atual de formandos, serão 200 novos profissionais que passaram por um processo de seleção e formação de alto nível e estão em busca de oportunidades.

Cadeiras automotivas para pets

A cadeira automotiva para pet Happytime, da Charlie Pet, concorre a um dos principais prêmios nacionais de design, o BDA, promovido pela Abedesign. O produto tem a assinatura da ZON Design. Foram avaliados 1,4 mil projetos, e os vencedores serão divulgados em dezembro. A inovação está na possibilidade do animal ficar na altura ideal para observar a paisagem nos passeios de carro. De fácil instalação, oferece segurança, estabilidade e conforto ao pet. Produzida com um tipo de plástico resistente, o produto vem com cintos de segurança e almofada.