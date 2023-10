Florestas plantadas no RS

A Associação Gaúcha de Empresas Florestais (Ageflor) apresentou no Seminário Sul Brasileiro de Silvicultura, que iniciou ontem no Parque do Sesi em Canela (RS), dados atualizados sobre a área plantada com cultivos florestais no Rio Grande do Sul. Os números de 2023, tendo como ano base 2022, foram levantados por satélite pela empresa Canopy. Dos 9,9 milhões de hectares plantados no Brasil, 926.959 hectares são cultivados no RS (9,3%). Destes, 54.442 hectares com acácia-negra, espécie plantada exclusivamente em solo gaúcho, 589.674 hectares de eucalipto e 282.842 hectares de pinus. Leia mais na página 14.

O desafio final de ano

A campanha comercial "Desafio Final de Ano GBOEX" foi lançada e contempla a produção de outubro e novembro dos corretores de seguros cadastrados na entidade. A abrangência é nacional e o regulamento está disponível no Portal do Corretor (em www.gboex.com.br). Seu objetivo é valorizar os profissionais que se dedicam à oferta de produtos e serviços que garantem mais segurança e tranquilidade às rotinas das famílias.

O chocolate Refeição

Tradição quase centenária da Neugebauer, o chocolate Refeição apresenta ao mercado neste segundo semestre seu novo formato, em barra de 60 gramas. E traz também a revitalização da identidade visual da embalagem de 9 gramas. São elementos do design que buscam valorizar a tradição e a história do produto. Parte do portfólio desde 1925, a linha é uma das principais do mix, juntando o autêntico sabor e a qualidade diferenciada da marca.

Culturas de Prevenção

As iniciativas Mama - Culturas de Prevenção e Instituto Caldeira se uniram para promover um evento de conscientização sobre o câncer de mama e a cultura da prevenção. Mediado pela chefe de Mobilização Social do Mama, Carla Almeida, o bate-papo reunirá oncologistas, mastologistas e pacientes. A ação "Conversa sobre prevenção do câncer de mama" acontece nesta quinta-feira a partir das 17h, nos estandes do Instituto Caldeira.

Emergência pediátrica

A Promed, empresa do segmento de soluções em saúde, promoverá nesta sexta-feira o 1° Simpósio de Emergência Pediátrica. Será no auditório do prédio 40 da Pucrs. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. E por isso é necessário fazer um cadastro pelo site da Sympla.

Aos artistas do calçado

O Dia do Sapateiro, 25 de outubro, é dedicado aos profissionais que fazem o dia a dia da atividade. Produzindo verdadeiras obras de arte, para os mais variados segmentos de calçados, do chinelo à bota, esses mais de 300 mil sapateiros fizeram - e fazem - a história da nossa indústria. Homenagem da Abicalçados.

As melhores empresas

A empresa de hotelaria Hilton ficou em 4ª lugar na categoria multinacionais com até 999 colaboradores no ranking da Great Place to Work Brazil. Torna-se assim, a quarta melhor multinacional para se trabalhar no país. Em Porto Alegre, a empresa conta com 125 colaboradores em quase dois anos de operação.

Resysta, opção sustentável à madeira

A Braskem traz ao Brasil a marca Resysta, um produto feito com óleo mineral, sal e casca de arroz aditivada utilizado pelo segmento de arquitetura e design como uma opção sustentável à madeira. Resistente e com estética premium, pode ser usado na produção de móveis, deck, pisos e revestimentos em geral em ambientes internos e externos. A Resysta já vem sendo usada em diversos países e foi vencedora do Green Product Award 2018, que reconhece os produtos mais inovadores e sustentáveis do mundo. O produto é totalmente reciclável.