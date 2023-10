A força do elétrico usado

A procura por veículos elétricos usados no Brasil cresceu 145% em setembro de 2023 sobre igual mês de 2022, segundo pesquisa da Webmotors, maior ecossistema automotivo do País e principal portal de negócios e soluções para o segmento. O levantamento indica também aumento de 77% na procura por modelos novos da categoria na plataforma em idêntico período. No ranking geral dos novos e usados mais pesquisados pelos usuários do marketplace até setembro, o BYD Han lidera os veículos zero quilômetro e o Porsche Taycan os usados.

Novidades DaColônia

A DaColônia Alimentos Naturais, de Santo Antônio da Patrulha (RS), acaba de lançar dois novos produtos no mercado, seguindo a estratégia da empresa de aumentar a oferta. É o Amendo Cups, doce de amendoim cremoso com cobertura sabor chocolate meio amargo e recheio sabor paçoca. A novidade chega com duas unidades na caixa de 46 gramas.

Menor esforço na safra

Nos próximos três anos todo o carregamento e descarregamento de uva da Cooperativa Vinícola Aurora será realizado em bins com capacidade de até 500 quilos, transportados por empilhadeiras. Na safra 2023, 78% dos cooperados já utilizaram esse sistema, e a projeção é de que, na próxima, este índice chegue a 85%. Entre os objetivos está acabar com o trabalho que exige maior esforço na propriedade, reduzir as contratações para a vindima e o tempo necessário na colheita.

Aurora Brandy 5 anos

A propósito, a Aurora acaba de lançar no mercado, com edição limitada a 3 mil garrafas, um Brandy 5 anos. O produto está à venda em lojas especializadas, adegas, canais de e-commerce e nas unidades da Aurora, na Serra Gaúcha, ao preço médio de R$ 89,00.

Premiação pela ABRH

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac ficou entre os finalistas do Prêmio Ser Humano Brasil. É o reconhecimento da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), que valoriza iniciativas de gestão de pessoas. A instituição está ao lado de grandes marcas como Tim, Positivo e Honda na categoria "Desenvolvimento" do prêmio cuja entrega será nesta sexta, em São Paulo.

A taxação das apostas

A taxação em 18%, estabelecida no projeto de lei 3626/2023, que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. poderá afetar a competitividade dos operadores regulados e incentivar a canalização de apostas para não autorizados, prejudicando o desenvolvimento desse mercado no Brasil. Conclusão de estudo do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) e Tendências Consultoria.

A segurança de dados

A gaúcha Infodive IT realiza nesta terça-feira o Innovation Dinner, em Porto Alegre, voltado para gestores e coordenadores de TI no Restaurante Coco Bambu do Shopping Iguatemi, a partir das 19h30min. Durante o encontro, o diretor de tecnologia Adalberto Giaretta apresentará soluções de segurança que podem auxiliar as empresas da região que buscam alternativas para o armazenamento de dados, tema central da atividade.

O Prefeitura na Rua tem 365 edições

O Prefeitura na Rua do último sábado, realizado em Canoas (RS), comemorou uma marca especial - 365 edições, desde que o programa iniciou em 2009. O número foi celebrado da melhor maneira possível, junto à comunidade, com direito a bolo comemorativo e o habitual recebimento de demandas, críticas e sugestões. O prefeito Jairo Jorge destacou que o programa já foi referência para outros países e que a edição 365 é especial. "São 365 sábados que nós tivemos para ouvir, servir e para buscar solução aos problemas da população. São 365 edições, que significam um ano a mais de gestão".