O complexo início da reforma

Caso a reforma tributária, ainda em tramitação, seja promulgada neste ano, como pretende o governo federal, é possível traçar um cenário onde o Brasil passa a ter "três sistemas tributários" vigentes a partir de 2026, um novo, o da transição e o das regras que permanecem inalteradas. A projeção, que indica uma conjuntura para lá de complexa, é do advogado tributarista Lucas Ribeiro, CEO da ROIT, empresa líder em inteligência artificial e robotização para gestão contábil, fiscal e financeira. "A divulgada simplificação do sistema tributário, apontado como um dos trunfos da reforma, não vem de imediato", afirma.

O pix é o favorito dos MEIs

O Pix é hoje um dos instrumentos favoritos para transferências e pagamentos do consumidor brasileiro e a adesão cresce a cada ano. Pesquisa da plataforma MaisMei indica que 93% dos MEIs (microempreendedor individual) aceitam o Pix como forma de pagamento. Além disso, 55% dos empresários o indicaram como o principal meio recebimento dos valores.

Chegada do Pix automático

O Banco Central do Brasil tem sido reconhecido mundialmente por sua agenda de inovação. Um dos seus anúncios mais recentes é o Pix Automático, com lançamento previsto para abril de 2024, que funciona como uma espécie de débito automático, com autorização prévia dos consumidores. A novidade será gratuita para o pagador, podendo ser tarifada no recebimento pelas empresas.

O Instituto Hélice de Caxias

Pela primeira vez, a Serra Gaúcha está presente na categoria Ecossistema Brasil do Ranking 100 Open Startups. Em noite de gala no Rio de Janeiro semana passada o Instituto Hélice de Caxias do Sul foi apontado entre os top 25 principais do País. Fundado em 2018, possui 5 empresas mantenedoras: Florense, Marcopolo, Metadados, Randoncorp e Soprano.

De Gramado para o mundo

O Grupo Sierra está atracando no Velho Mundo em novembro, abrindo sua primeira unidade em Lisboa. Em dezembro é a vez da Flórida, em Fort Laudardale. Com as novas lojas, todas exclusivas da marca, a grife de móveis de luxo terá fincado a bandeira do Brasil em 11 países. E tudo produzido em Gramado, no seu no parque fabril superior a 80 mil metros quadrados e 450 colaboradores.

Mesada está perdendo importância

Pesquisa realizada pela Serasa com o Instituto Opinion Box dá conta que 61% dos pais não dão mesada aos filhos. Em contrapartida, oito em cada 10 pais dizem dialogar sobre a importância da educação financeira com os pequenos. Para estas conclusões, os pesquisadores fizeram entrevistas online com 808 pais e mães de todas as classes sociais, em setembro de 2023. A educadora financeira Aline Soaper ressalta que a mesada pode ser uma ferramenta para a criança desenvolver a consciência financeira desde cedo.