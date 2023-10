﻿Imóveis de alto padrão

A construtora Plaenge, referência em alto padrão imobiliário, ratifica a posição de maior construtora do Sul do País pelo critério da receita líquida, conforme o ranking Valor 1000, publicado pelo Valor Econômico em parceria com Serasa Experian e FGV. No RS, em 2023, foram lançados o Wave, em Xangri-Lá, e o Trend Downtown (ambos da Vanguard, outra marca do grupo). Em construção estão o Yvy Lindóia, o Mood Central Parque (Vanguard) e o Orbitale. Em breve, haverá lançamento no bairro Petrópolis. A Plaenge opera com uma Central de Decorados, localizada no Jardim Europa.

BRDE e o eletroeletrônico

O BRDE e a Abinee assinaram um termo de cooperação para elevar a competitividade e produtividade das empresas do setor. O acordo prevê a oferta de linhas alternativas de financiamento às empresas associadas, atendimento técnico especializado e uma série de treinamentos. Para o diretor regional Régis Haubert, as linhas de financiamento para pesquisa, desenvolvimento e inovação são fundamentais em um contexto de transformação digital e indústria 4.0.

A CMPC é a 11ª no Sul

Em cerimônia realizada na Federação das Indústrias do Estado (Fiergs) nesta terça-feira, a CMPC de Guaíba foi reconhecida como a 11ª maior companhia no ranking "500 Maiores do Sul". A premiação, realizada pelo Grupo Amanhã, é um importante indicador regional de empresas, utilizando métricas para mostrar as maiores e mais competitivas.

Empoderamento feminino

O Escritório Andrade Maia, de Porto Alegre, confirmou sua adesão aos Princípios de Empoderamento das Mulheres, iniciativa criada pela ONU Mulheres e pelo Pacto Global da ONU. Ele é o 7º no Brasil a aderir ao programa criado em 2010, que orienta empresas sobre como empoderar mulheres no trabalho, mercado e nas comunidades, baseado em práticas de negócios e informações coletadas em todo o mundo.

A Prawer projeta 50 lojas

A Prawer Chocolates, sob administração da HR Group desde julho de 2023, anuncia planos de expansão da marca, pioneira na produção de chocolate artesanal no Brasil. Sediada em Gramado (RS), ela tem hoje seis lojas e projeta 50, entre próprias e franquias, até o final de 2025, quando comemorar 50 anos. Neste período a perspectiva de seu crescimento é de 500%.

Tedesco, a construtora de hospitais

O Hospital Nora Teixeira da Santa Casa de Porto Alegre, que será inaugurado hoje, é obra da Construtora Tedesco, com forte atuação na área da saúde. A empresa gaúcha, que completa 75 anos em 2023, também tem entre seus clientes os Hospitais Moinhos de Vento, Mãe de Deus, Instituto do Cérebro, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), e Tacchini, de Bento Gonçalves.