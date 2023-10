O metaverso da indústria

Inédito no Brasil, o projeto MetaIndústria inaugura nesta quinta-feira um laboratório de soluções de tecnologia para atender 100 indústrias brasileiras até 2025 no Parque Tecnológico São Leopoldo - Tecnosinos (RS). O MetaIndústria Lab Sul é um dos dois principais centros desenvolvedores de soluções de tecnologia do projeto. A novidade resulta de uma parceria entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a SPI Integração de Sistemas (SPI), apoiada por mais de 30 instituições nacionais e multinacionais. No evento, será demonstrado o estágio inicial da criação de sete demonstradores de tecnologia e como eles funcionarão na prática dentro de um parque industrial.

Clube de vinho nacional

Primeiro e-commerce dedicado aos rótulos brasileiros, a Vinhos e Vinhos lança novas categorias em seu clube de assinatura. Mensalmente são enviadas duas garrafas dentro do perfil do plano escolhido, com valores que partem de R$ 149,00. Em outubro, os assinantes concorrem a prêmios e cupom de compras no site. A empresa possui portfólio superior a 1,5 mil rótulos, de 130 vinícolas de sete estados do País.

Concurso fotográfico

O Escultura Parque Pedras do Silêncio, de Nova Petrópolis, realiza um concurso fotográfico pra comemorar os nove anos de seu espaço. Serão premiadas as três fotos de cunho turístico e cultural publicadas até às 18h do dia 13 de novembro e com maior número de curtidas nas redes sociais (Facebook ou Instagram). Os prêmios são experiências turísticas na cidade.

Farmácias Associadas

Com a expectativa de movimentar R$80 milhões em faturamento neste ano, aumento de 11% sobre o do ano passado e receber 2,7 mil pessoas, a Farmácias Associadas realiza até o próximo domingo a 16ª edição da sua Convenção e Feira de Negócios no Serra Park, em Gramado. E leva para a pauta a adesão à agenda ESG (governança ambiental, social e corporativa). O objetivo é ampliar o debate sobre governança e associativismo, além de destacar as ações de impacto social e ambiental realizadas pela empresa.

A Salton em parceria

Em parceria com o Rissul e o Macromix Atacado, a Salton vai doar R$1,00 para o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama) para cada garrafa rosé, seja de vinho, espumante ou frisante, vendida nas lojas de ambas as redes. A campanha vai até 31 deste mês e todas as lojas do Rissul e do Macromix estão participando. A doação do valor arrecadado será no início de novembro.

Aprendiz Pão dos Pobres

Jovens entre 14 e 24 anos em situação de vulnerabilidade têm até o dia 29 deste mês para concorrerem ao Jovem Aprendiz 2024/1 no Pão dos Pobres. São oferecidas 300 vagas em cursos como Manutenção de Computadores, Gastronomia, Mecânica Automotiva, Desportos, Assistente de Cabeleireiro, Vendas e Atendimento ao Cliente, Refrigeração e Climatização e Asseio e Conservação.

Novo hospital reduz parte do prejuízo

O orçamento anual da Santa Casa de Porto Alegre é de R$ 1,5 bilhão, atendendo 1 milhão de pessoas, 70% das quais pelo SUS, que contribui com apenas R$ 490 milhões. O que sobra, ou R$ 1,01 bilhão, vem de particulares (R$ 87 milhões), convênios em geral (R$ 577 milhões), IPE (R$ 235 milhões) e outras receitas - serviços prestados pela instituição (R$ 75 milhões). Como se vê, há um desequilíbrio notório entre as duas partes, segundo o diretor financeiro, Ricardo Englert. Do que resulta um prejuízo anual de R$ 150 milhões. A inauguração nesta quinta-feira do novo hospital Nora Teixeira, quando em plena operação, deverá cobrir a parcela de R$ 100 milhões.