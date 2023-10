Móveis de luxo para os EUA

Também o Grupo Sierra, de Gramado, participa da High Point Market 2023 — uma das maiores feiras da indústria de móveis e decoração do mundo — com espaço próprio de 400 m2. Até amanhã, a grife gaúcha reforça sua presença nos EUA e apresenta aos principais players do mercado sua capacidade e qualidade como fornecedora de móveis de luxo. O evento ocorre duas vezes por ano em High Point, na Carolina do Norte. Quem também está na feira é o grupo Herval de Dois Irmãos com as marcas Uultis e Herval Móveis e Colchões, que fabrica linhas de estar, jantar, quartos e colchões.

Antecipação da Black Friday

Quem espera pela Black Friday, que acontece oficialmente na última sexta-feira de novembro, já pode começar a procurar as oportunidades, porque as empresas estão antecipando ofertas. É o caso da CVC, maior operadora de viagens do País, que coloca no ar desde ontem as promoções do "Esquenta CVC Friday", com descontos para viagens nacionais e internacionais.

Um câmbio estável

O patamar da taxa de juros, a resiliência apresentada pela economia e o excelente desempenho da nossa balança comercial até aqui se mostraram vetores importantes para barrar descontroles substanciais do real, permitindo a consolidação do processo de desinflação de maneira eficiente. Opinião do economista da CM Capital, Matheus Pizza.

Taças colecionáveis

Em parceria com a L- founders of loyalty, empresa holandesa líder global em soluções de fidelidade para varejo, a Bistek Supermercados lança a campanha "Apaixonados por Selos de Desconto". A ação acontece nas 22 lojas Bistek, entre elas em Porto Alegre e Torres, com selos que darão direito à compra com desconto de taças de cristal da famosa marca alemã Nachtmann, a cada R$ 20 em compras.

Sebrae na Mercopar

O laboratório de inovação do Sebrae RS - XLab - escolheu a Mercopar 2023 para o lançamento do "Live Commerce", disponível na plataforma UNIO. Com a iniciativa, o Sebrae RS se torna a primeira unidade da organização no País a oferecer a solução para Micro e Pequenas Empresas (MPE) que buscam uma consultoria para implementar estratégias e execução de lives em ambiente virtual para impulsionar as vendas.

Presença da Randoncorp na Mercopar

O conjunto de soluções para o setor de transportes e logística será o destaque da Randoncorp na 32ª Mercopar a partir desta terça-feira até sexta, dia 20, por meio das unidades Randon Consórcios, Randon Seguros, Banco Randon, DB, Addiante, Randon Ventures e Conexo. Elas impulsionam a geração de negócios com planos de consórcio, linhas de crédito, oportunidades de investimentos e seguros. Participa ainda da feira a Addiante, joint-venture com a Gerdau, para locação e leasing de veículos pesados.