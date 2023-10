Enólogos, sommeliers e enófilos estão em preparativos para participar da 31ª Avaliação Nacional de Vinhos da Safra, programada pela sua organizadora, a Associação Brasileira da Enologia (ABE) de Bento Gonçalves (RS), para a tarde-noite de 4 de novembro, a partir das 17h. Como tem acontecido nestes últimos eventos, ela tem sido híbrida, por falta de espaço adequado em tamanho se fosse só presencial. Para esta 31ª, a previsão são 750 pessoas no presencial e 450 no online com transmissão via Facebook, Instagram e Yotube, às quais serão distribuídos kits, cada uma podendo ser degustada por três, pagos via Pix ou cartão de crédito, neste caso, com acréscimo de 5%.

Vinhos de novas regiões

A 31ª edição da Avaliação terá a representação recorde de 516 amostras de 74 vinícolas, oriundas da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, além do Distrito Federal, algumas delas de novas regiões. Sua coleta é feita diretamente dos tanques de aço inox ou de barricas de carvalho de todos os vinhos inscritos da safra 2023, numa edição que é a maior representação de terroirs brasileiros da história do evento.

Exportações de bebidas

O Brasil ocupa o 25º lugar no ranking de maiores exportadores globais de bebidas alcoólicas, 1,4% do mercado mundial de importações, segundo a ApexBrasil. E vem crescendo mais de 28%, conforme dados de setembro deste ano. Cachaça, vinhos e espumantes brasileiros têm conquistado cada vez mais outros países por suas próprias características. A cerveja, com R$ 937 milhões, continua sendo o destaque.

Bolsas para as mulheres

A Braskem e o Senai-RS prorrogaram o prazo de inscrição para o Curso de Operação de Processos Petroquímicos, que oferecerá 40 bolsas de estudos de 50% na turma afirmativa. As vagas são destinadas a mulheres que desejam evoluir no mercado de trabalho e se destacam em excelência técnica, tendo o melhor desempenho no processo seletivo. As interessadas podem se inscrever até esta quinta-feira, no site do Senai-RS.

Robô que imita cachorro

Um robô que simula a aparência e o comportamento de um cachorro? Ele existe e se chama Bitdog, um projeto de Inteligência Artificial que pode ser usado para segurança humana e vem sendo exibido pela Embrapii na 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília, que ocorre entre os dias 14 e 22 deste mês. A tecnologia é apropriada para hardwares de inspeções exploratórias, transporte de materiais e outras atividades de grave risco para humanos, como inspeção de gasoduto ou desarme de bombas, por exemplo.

Melhores do Ano Melnick

A Melnick realizou a 22ª edição do "Melhores do Ano", premiação que reconhece e valoriza suas equipes de obras e principais parceiros e fornecedores. Considerado o "Oscar da construção civil" no Rio Grande do Sul, o evento premiou 54 fornecedores em 16 categorias pelo desempenho em 2022. Os prêmios destacaram as obras com melhor desempenho em Segurança do Trabalho, Conformidade aos Processos Construtivos e performance em Assistência Técnica.

Móveis com design brasileiro nos EUA

Uma das maiores feiras de móveis do mundo, a High Point Market, recebe, até esta quarta-feira, duas empresas gaúchas destaques no setor: a Uultis, marca de móveis de alto padrão, e a Herval Móveis e Colchões, grande indústria de móveis que fabrica linhas de estar, jantar, quartos e colchões. Ambas as empresas fazem parte do Grupo Herval, de Dois Irmãos (RS) e estão expondo seus produtos no evento, que acontece na Carolina do Norte (EUA).