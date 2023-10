Força do detergente natural

A gaúcha AST Facilities, especializada em higienização corporativa, conquistou mais seis contratos do Grupo Zaffari em Porto Alegre. Além de já atuar nos shoppings Bourbon Wallig, Ipiranga e Country e no Centerlar, a empresa amplia seus serviços para o Bourbon Assis Brasil, supermercados Zaffari da Cavalhada, Lima e Silva, Menino Deus, Otto Niemeyer e mais para o que está dentro do Wallig. Um dos diferenciais da empresa é o BrilhAST, detergente próprio desenvolvido pela AST, composto por 85% de matéria-prima natural e biodegradável que substitui dez outros produtos químicos.

ChatGPT para imobiliárias

A Loft - startup que usa novas tecnologias para facilitar a compra e venda, o financiamento e o aluguel sem fiador de imóveis, sendo parceira de imobiliárias - acaba de lançar um assistente virtual capaz de criar um anúncio em segundos. A inteligência artificial generativa Plim! cria descrições a partir de dados básicos (metragem e número de quartos). Em Porto Alegre, 10 imobiliárias já usam a ferramenta.

O 6º Feirão Quita Dívida

Caxias do Sul registra o maior endividamento da população dos últimos cinco anos, conforme o SPC Brasil. E, para ajudar parte desses moradores a quitarem seus passivos, até 3 de janeiro, a CDL da cidade promove a 6ª edição do Feirão Quita Dívida. A ideia é recuperar R$ 7 milhões.

Transações entre empresas

TozziniFreire fechou o terceiro trimestre de 2023 em terceiro lugar no ranking Brasil de assessorias do Transactional Track Record (TTR), considerando a quantidade de transações conduzidas. No total, foram reportadas 42 operações, principalmente nos mercados de energia, agronegócios, financeiro, TI e logística, que juntas representam mais de R$ 2,8 bilhões em valor de mercado. Assim como nos dois primeiros trimestres do ano, os indicadores do escritório são positivos.

Uísque gaúcho faz 75 anos

A Union Distillery do Vale dos Vinhedos comemora 75 anos com o lançamento do Pure Malt Whisky Vintage 75 Anos. A edição combina malte whiskies de suas reservas, com tempos de envelhecimento distintos. Assim, é um whisky puro malte sem idade declarada, ou como é conhecido no mundo da bebida, um produto NAS (no age statement).

Summit da Construção Civil em Caxias

O Sinduscon Caxias vai promover o Summit da Construção Civil 2023, reunindo líderes e profissionais influentes do mercado imobiliário no auditório da CIC Caxias na tarde de 26 deste mês com um público estimado de 250 a 300 pessoas. É para debates e compartilhamentos de insights sobre o cenário imobiliário atual e as tendências do setor. Entre os palestrantes estarão o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Renato Correia, e o vice-presidente da região Sul, Marcos Mauro Filho.