A Lojas Renner está iniciando a 16ª edição do movimento Todas Avançam Juntas, uma campanha anual de arrecadação de recursos para financiar projetos apoiados pelo Instituto Lojas Renner. Entre 16 e 19 de outubro, a Renner e outras empresas do grupo destinam a ele parte de seu faturamento. Assim, os clientes podem contribuir com as iniciativas sociais direcionadas ao público feminino. O movimento é uma das principais fontes de recursos para o instituto, que, ao longo de seus 15 anos, investiu cerca de R$ 85 milhões em quase 1 mil projetos.

Crianças no Pop Center

O Pop Center está com um espaço kids exclusivo para as crianças, que conta com brinquedos, o mascote do Centro Popular de Compras, o Popinho e está localizado na passarela principal. Totalmente gratuito, o espaço ficará disponível até o dia 25 deste mês. Segundo a CEO Elaine Deboni, pensar nas crianças é pensar no futuro do nosso país. "Elas precisam estar na escola, ter direito a saúde, educação e se divertirem. Criança precisa ser criança", comentou.

As dívidas no Magalu

As 1.300 lojas do Magalu em todo o País estarão à disposição dos clientes que quiserem negociar suas dívidas por meio do programa Desenrola Brasil, do governo federal. A plataforma, lançada esta semana, ajudará a população a reduzir dívidas nas contas de cartão de crédito, luz, água, educação e varejo. Por isso, o Magalu está com uma mega operação.

O ambiente de trabalho

A Fruki Bebidas se destaca novamente como uma das melhores empresas para se trabalhar no RS, conforme pesquisa da consultoria Great Place to Work (GPTW). Neste ano, além da conquista, a empresa também foi classificada entre as 10 mais bem colocadas no ranking. Os critérios de avaliação utilizado são fundamentados em estudos feitos nos 49 países em que ela atua.

A Expofeira de Pelotas

A 97ª edição da Expofeira de Pelotas (RS) começou com uma inovação: investimento em inteligência artificial para aproximar o público da vida no campo. O visitante pode "circular" no meio de um rebanho de gado, "caminhar" em lavouras e "passear" a cavalo - tudo sem sair do lugar. Essas vivências são oferecidas por meio de recursos como realidade virtual e realidade aumentada.

A conta de luz mais cara em 33 países

Os brasileiros comprometem na media 4,54% da sua geração de riqueza anual para o pagamento da conta de luz residência, um dos valores mais altos do mundo. Para se ter uma ideia, os espanhóis têm uma média de 2,85% e os alemães de 1,72%. Na América Latina, o país fica na frente de economias emergentes, como o Chile (2,65%) e a Costa Rica com (2,76%), segundo a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (Abrace), que considerou as tarifas residenciais de 2022.