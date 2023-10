Usina fotovoltaica Randon

Dando continuidade ao plano de investimentos em geração de energias renováveis para abastecer suas unidades industriais, anunciado em junho de 2022, a Randoncorp inaugurou usina fotovoltaica junto ao Centro Tecnológico Randon (CTR) em Farroupilha (RS), nesta sexta-feira (06). A estrutura é composta de cerca de 2,4 mil painéis solares e tem capacidade de gerar 1,3MWp (1,3 megawatt-pico), volume suficiente para suprir a demanda de energia atual e futura do próprio CTR. Além disso, 30% da energia gerada pela usina será utilizada na área de Expedição da Randon, localizada no complexo industrial do grupo no bairro Interlagos, em Caxias do Sul (RS).

Investimento de R$ 7,2 milhões

O aporte no projeto sediado em Farroupilha foi de R$ 7,2 milhões. Ao todo, a companhia projeta o investimento de cerca de R$ 100 milhões até 2030 em iniciativas de energia renovável, em alinhamento ao compromisso ESG de reduzir em 40% a emissão de gases de efeito estufa gerados no processo de produção.

Móveis cariocas em NH

A Trançarte, empresa carioca especializada em mobiliário de luxo para áreas externas, está expandindo seus negócios e chegando ao Rio Grande do Sul. Com previsão de abertura para dezembro, a marca projeta um showroom de 140 m2 no Glass Mall, shopping de arquitetura e decoração de Novo Hamburgo. A marca oferece móveis de alumínio e peças trançadas à mão confeccionadas a partir de materiais sintéticos e náuticos.

A expansão do setor pet

Baseado no desempenho do primeiro semestre, a estimativa atualizada do Instituto Pet Brasil aponta que o faturamento do setor pet chegará a R$ 68,4 bilhões em 2023, alta de 13,6% sobre 2022. Se o percentual se concretizar, será o menor desde 2019.

Ciclone sem indenização

Empresários que pagaram as apólices de seguro e tiveram seus negócios destruídos pelo ciclone extratropical que atingiu o RS não receberam indenizações das seguradoras. O advogado Rafael Caferati explica que as seguradoras negam a reparação sobre o argumento que enchentes são excludentes de indenização, porém o fato gerador é o ciclone, o que deveria garantir o retorno para os afetados.

Mulheres de negócios

Empreendedorismo, gestão, empoderamento, mercado de trabalho, negócios, comportamento e outros temas ligados ao universo feminino estarão em debate no "Women Power 2023 - O poder das Conexões, 3ª edição" evento promovido pela Associação de Mulheres de Negócios de Porto Alegre (BPW), no dia 21 deste mês, na Capital. O encontro é comemorativo aos oito anos da nova formação da entidade e contará, também, com rodada de negócios entre as participantes.

Ambiente de trabalho

A empresa gaúcha eSales conquistou o segundo lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar (GPTW) do RS, subindo seis posições em relação a 2022. A companhia dirigida por Vilson Flores atua em soluções para logística e cadeia de suprimentos com sedes também no Distrito Federal e em São Paulo, além de Porto Alegre.

Santa Maria informatiza educação

A cidade de Santa Maria acaba de implementar uma solução digital da GOVBR para a gestão da pasta de Educação, que gerenciará 81 escolas, 20 mil alunos e mais de dois mil servidores. A plataforma trará benefícios para todos os níveis da gestão escolar e entregará vantagens como a automatização de matrículas e rematrículas e a conexão mais rápida entre as escolas e a Secretaria, além de disponibilizar o Portal de Pais e Alunos, que oferece consulta de horários, boletins de notas, e permite a troca de mensagens entre familiares dos alunos e professores.