A aprendizagem rural

O Instituto Crescer Legal, primeira instituição brasileira a oferecer uma formação sobre empreendedorismo e gestão para jovens do meio rural por meio da Lei de Aprendizagem, anuncia as novas turmas para 2024 e amplia as atividades para jovens do Paraná no próximo ano. São João do Triunfo, no sudeste paranaense, sediará a primeira turma do Programa. Já em Santa Catarina, o Instituto terá atividades no município de Itaiópolis. No Rio Grande do Sul estão confirmadas turmas em cinco municípios: Agudo, Gramado Xavier, Novo Cabrais, São Lourenço do Sul e Vera Cruz.

No turno inverso da escola

Cada turma terá de 20 a 24 vagas e o curso será realizado de março a dezembro de 2024 no turno inverso ao da escola, de segunda a sexta-feira, durante 4 horas diárias e carga total de 800 horas. Além da remuneração prevista pela Lei da Aprendizagem, proporcional às 20 horas semanais, serão oferecidos uniforme e material didático, transporte escolar e alimentação conforme necessidade, bem como certificação ao final do curso.

Equilíbrio no lado do gasto

Cortar gastos desnecessários é a prática mais adotada pelos brasileiros em busca de equilíbrio financeiro. É o que afirmaram 87% das pessoas em estudo da Serasa com a Opinion. Goiás e Mato Grosso do Sul estão no topo do ranking (97%), seguidos de Minas Gerais (90%), Santa Catarina (89%), Rio Grande do Sul (89%) e Rio de Janeiro (89%).

O vinho Miolo Wild Gamay

Depois do Miolo Wild Gamay, agora é a vez do Miolo Wild Trebbiano. Ele é da Safra 2023, mas a novidade chega carregando muito mais do que aromas e sabores. Sua origem é de um vinhedo de 45 anos, plantado em 1978, na propriedade da Vinícola Almadén, de Livramento (RS). Foi de lá, deste 'vinhas velhas' com 15,83 hectares, que foram colhidas as uvas das 12.827 garrafas elaboradas a partir de fermentação espontânea com leveduras selvagens, sem sulfitos (SO2) e com o Selo The Vegan Society, como 100% vegano.

Leffa Estofados na Casacor

A Casacor RS 2023, que termina no dia 22 deste mês, surpreende com novo olhar sobre o design de interiores. No tema "Corpo e Morada", ela apresenta grande valorização de elementos acolhedores. O tecido ganha destaque na decoração, presente não só nos estofados, mas em revestimentos de parede. Vanice Leffa, da Leffa Estofados, destaca a tendência de tecidos e acabamentos premium: "Bouclé, veludo e couro são as estrelas da mostra."

Pagamentos através de PIX

Pesquisa realizada pela Abrasce por meio de um painel online com 4.300 frequentadores de Shopping Centers, entre fevereiro e março deste ano, sobre os diferentes meios de pagamento mostrou que o PIX é o preferido por 52% dos visitantes. Das faixas etárias, o uso é maior entre 17 a 19 anos e 20 a 29 anos, ambos com 59%. Manaus (66%), Fortaleza (63%), Belém Ananindeua (59%), e Goiânia Aparecida de Goiânia (59%) foram os municípios que mais declararam preferência pelo PIX.

Retorno às origens na Feira de Anuga

Preservando a tradição alemã, presente também na cultura gaúcha, a Bom Princípio Alimentos, de Tupandi (RS), vai trilhar o caminho reverso, levando o Schmier, representado pela linha de produtos Minha Chimia, com 13 sabores distintos de doce de fruta, de volta para sua terra natal, a Alemanha. A indústria irá participar da renomada Feira de Alimentação e Bebidas Anuga, em Colônia, a partir deste sábado e até quinta-feira, dia 11. Além do Schmier, a empresa apresentará no evento, os cremes de avelã, linhas de recheios e doces de leite.