Energia solar 15% da matriz

O Brasil acaba de ultrapassar a marca de 34 gigawatts (GW) de potência instalada da fonte solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia em telhados, fachadas e pequenos terrenos, o equivalente a 15,4 % da matriz elétrica do País, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). De acordo com a entidade, desde 2012 a fonte solar já trouxe ao Brasil R$ 165,4 bilhões em novos investimentos, mais de R$ 46,9 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e gerou mais de 1 milhão de empregos acumulados. Com isso, também evitou a emissão de 42,4 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade.

Usinas de grande porte

Focando os dados das usinas de grande porte, estas perdem de longe para os de geração própria. Sua potência instalada é de 10,4 GW. Desde 2012, elas trouxeram ao País R$ 46,3 bilhões em novos investimentos e mais de 311,8 mil empregos acumulados, além de proporcionarem uma arrecadação aos cofres públicos acima de R$ 16,4 bilhões.

Fritz & Frida Blumenau

A Fritz & Frida, de Ivoti (RS), marca exclusiva da distribuidora Delly's, está ampliando sua atuação para fora do Estado e se torna uma das patrocinadoras da Oktoberfest de Blumenau (SC). No evento, que deve receber mais de 6 milhões de visitantes, de 4 a 22 de outubro, a marca será conhecida como a pipoca oficial da Oktoberfest, com o slogan: "Seu par perfeito para pular a Oktoberfest".

Insatisfação no trabalho

Recente estudo da PwC trouxe à tona um cenário preocupante para o mercado de trabalho no Brasil. Ele revelou que expressivos 25% dos brasileiros planejam trocar de emprego nos próximos 12 meses, devido a um crescente sentimento de insatisfação em relação aos cargos que ocupam. Mais: 44% dos entrevistados se sentem sobrecarregados em suas funções.

A Melnick e Competence

O projeto estratégico e de comunicação para o Nilo Square Residence, desenvolvido pela SUN business branding e Competence, em parceria com a Melnick, conquistou o Prêmio Master Imobiliário do Fiabci-Brasil e Secovi-SP. O Oscar do mercado imobiliário brasileiro reconheceu a metodologia da SUN: o sucesso dos clientes por meio de indicadores (maior volume e rapidez de vendas, e negócios acima do preço médio de mercado).

Energia sustentável aos 104 anos

Aproveitando o crescimento do mercado livre de energia, a 2W Ecobank, uma das maiores comercializadoras de energia limpa do país, chegou em setembro a 300 clientes na região Sul. No RS, quem aderiu às suas práticas foi a tradicional Banca do Holandês, do Mercado Público de Porto Alegre. Comemorando 104 anos neste outubro, ela projeta economizar R$ 50 mil/ano com energia limpa e evitar a emissão de 100 toneladas de CO2 na natureza.