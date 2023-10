Inaugurações em shoppings

Levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) revela que 1.143 marcas inauguraram novas lojas em shopping centers no segundo trimestre deste ano e 831 no primeiro, alta de 37,5% entre os dois períodos. Em 2022, foram 4 mil novas lojas e em 2021 somaram 3.500. Os segmentos de maior expansão entre abril e junho deste ano foram Alimentação e Bebidas (28%), seguido por Vestuário (19%). "Os shoppings são atualmente grandes plataformas de viver, centros de conveniência e convivência, muito mais que espaço de compras", comentou o presidente Glauco Humai.

Cesta de higiene e limpeza

O aquecimento da economia e a desaceleração da inflação marcaram um momento positivo para o consumo dentro do lar no primeiro semestre de 2023. Uma cesta que se beneficiou nesse sentido é a de Higiene e Beleza. Em comparação a igual período de 2022, ela cresceu 10% em unidades e 23% em valor, segundo dados do Consumer Insights 2023, produzidos pela Kantar, líder em dados, insights e consultoria.

Priority Automotive 27 anos

Referência no comércio e representação de peças de reposição de marcas nacionais para veículos pesados, a Priority Componentes Automotivos, de Caxias do Sul, completa 27 anos dia 11 deste mês. Fundada pelo casal Luiz Debastiani e Eraí Debastiani, ela exporta produtos para mais de 15 países, especialmente da América Latina. Para 2024, sua estimativa de negócios é de ultrapassar os US$ 5 milhões em vendas, projeção de 20% de crescimento.

Novo hospital na Capital

A Santa Casa de Porto Alegre fará a entrega dia 19 deste mês da modernização estrutural de seu complexo e inauguração de novo hospital Nora Teixeira nas celebrações dos 220 anos da instituição. O acesso será pela av. Independência, 75.

Vinho no Vila Flores sábado

A 3ª edição do "Vinho no Vila Flores" em Porto Alegre - evento que busca aproximar os consumidores dos melhores vinhateiros regionais, com a degustação de vinhos naturais, autorais e ancestrais de produtores gaúchos - oferecerá não somente uma experiência sensorial, mas também educacional no próximo sábado. É que a feira irá destacar uma seleção rara e intrigante de vinhos elaborados a partir de castas incomuns.

Encontro de oportunidades para micros

O Seminário Estadual Brasil Mais Simples e o Fomenta Nacional - Encontro de Oportunidades para as Micro e Pequenas Empresas nas Compras Governamentais se unem em uma jornada inédita: o Transformar Juntos, que terá como palco a 32ª edição da Mercopar, em Caxias do Sul. É uma iniciativa do Sebrae RS a partir de uma proposição do Sebrae Nacional com vistas a apontar caminhos para desburocratizar o Estado e simplificar o ambiente de negócios. As inscrições já podem ser realizadas até o dia do evento.