Novo complexo em Canela

Está surgindo em Canela um novo complexo comercial e residencial, conhecido por M10 Outlet, cuja pedra fundamental será inaugurada amanhã, em evento especial para autoridades, convidados, investidores e imprensa. Ele terá 74 lojas de marcas nacionais e internacionais, sete restaurantes e um centro de compras. Será o primeiro empreendimento financiado pelo Fundo de Investimentos M10 USA na Serra gaúcha. Além do outlet, que ocupará 40 mil m2, o empreendimento terá em uma segunda etapa um resort, área residencial, hipermercado e um centro de convenções. Suas obras iniciam em janeiro de 2024, e a inauguração é prevista para agosto de 2025. Um outro M10 Outlet está surgindo em Araraquara, interior de São Paulo.

Simmons CenterLar

A Simmons, marca premium de produtos para descanso, acaba de inaugurar uma operação no Porto Alegre CenterLar. Com uma história centenária e reconhecimento global, a marca é referência em qualidade e inovação e visa atrair um público que busca funcionalidade, conforto e sofisticação, oferecendo uma variada seleção, incluindo colchões, bases e travesseiros, certificados segundo padrões rigorosos de qualidade.

Renner doa tintas

Em um gesto de solidariedade às comunidades locais, a Tintas Renner by PPG, de Gravataí, doou 103 galões e 4 baldes, totalizando 442,8 litros de tintas. É para auxiliar na reconstrução das áreas mais afetadas pelo ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de junho. As doações serão direcionadas aos moradores das regiões mais impactadas pelo ciclone, que resultaram em danos consideráveis a residências e infraestruturas.

Mostra Fala Design

Segue até 9 de setembro a 2ª Mostra Fala Design, no Castello Benvenutti, em Garibaldi. Todas do Sul do Brasil, as marcas de móveis de luxo participantes são Decoralle, Century, Dona Flor, Feeling, Jhovini, Natuzzi, Tecline e Quaker Decor. Estarão expostas mais de 90 peças, do clássico ao contemporâneo, e haverá debates de temas ligados ao universo.

Chef Gourmet Ijuí

A partir deste sábado, os moradores da cidade de Ijuí e região poderão contar com uma unidade da Escola de Gastronomia Chef Gourmet. Com cursos voltados a profissionais e entusiastas da área gastronômica, o empreendimento terá 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa para os alunos vivenciarem experiências gastronômicas do mundo todo.

Os 20 anos Inetsoft

A Inetsoft, de Porto Alegre, acaba de completar 20 anos do Sistema Imobiliar. O software de gestão para imobiliárias se modernizou ao longo das últimas décadas e atende atualmente 150 imobiliárias. E são 700 mil as unidades de imóveis administradas pelo sistema. Entre as imobiliárias usuárias do software estão nomes como Auxiliadora Predial, Guarida Imóveis e Crédito Real.

A Gran Formaggio da RAR

A marca de queijo Gran Formaggio da RAR, de Vacaria, comemora mais uma conquista. Segundo a avaliação do jornal Folha de S. Paulo, o Gran Formaggio ralado foi classificado como o de maior destaque em todos os critérios. O CEO Sergio Martins Barbosa expressou sua satisfação com a conquista: "O sucesso do Gran Formaggio ralado é uma prova do compromisso contínuo da RAR com a qualidade e a busca pela excelência em nossos produtos", destaca. O Gran Formaggio é o primeiro queijo tipo Grana produzido fora da Itália, e segue toda a cultura clássica italiana de fabricação. Com receita trazida pelo fundador da marca, Raul Anselmo Randon, está no mercado desde 1998.