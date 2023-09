O Banrisul conquistou o Selo Evento Neutro Azul referente à sua participação na Expointer 2023, que ocorre até este domingo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A iniciativa, que demonstra o compromisso do banco com a pauta climática, busca compensar as emissões de carbono dos três espaços próprios da instituição na feira: a agência, o Estande de Agronegócios e a Casa Banrisul. Os gases de efeito estufa referentes à montagem, realização e desmontagem dos espaços são devidamente quantificados e uma ação de compensação ambiental é realizada na mesma proporção, com o apoio a projetos ambientais.

Uma usina hidrelétrica

https://www.carbonfair.com.br/cliente/banrisul/estandes-expointer O Banrisul apoiou o projeto Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó (SC), que atende o RS e Santa Catarina para conquistar essa certificação em relação à Expointer 2023. Pela iniciativa, serão compensados cerca de 1.000kg de CO2. O detalhamento e os resultados ambientais podem ser consultados no site

Estreia na Expointer

Quem faz sua estreia na Expointer 2023 é a Sinosserra Serviços Financeiros. Com sua nova identidade visual recém lançada, o espaço institucional da marca leva ao público o portfólio de soluções integradas em consórcios, financiamentos e seguros oferecidos pela empresa com destaques para negócios envolvendo veículos de trabalho e passeio, além de máquinas e equipamentos agrícolas e placas solares.

Lojas de departamento

A Prioridade 10 chegará com novidades para o RS. A franquia vai inaugurar unidades em Novo Hamburgo e Vera Cruz. Trata-se da maior rede de franquias de lojas de departamento com preços populares do Brasil e tem uma proposta interessante de vender diferentes produtos, desde moda e acessórios a artigos para casa, com preço máximo de R$ 20,00.

Fazenda conectada

O diretor de Marketing e Produto da Virtueyes de Novo Hamburgo (RS), Maurício Huffel, fará uma apresentação sobre Fazendas Conectadas no RS através das redes privativas, de maneira autônoma e independente da malha das operadoras móveis de telecomunicações. Será às 9h deste sábado no espaço RS Innovation Agro da Expointer, onde ela tem um estande.

Grilo muda a operação em Porto Alegre

A Grilo Mobilidade, startup focada em serviços de deslocamentos sustentáveis, modifica sua operação em Porto Alegre. Esta sexta-feira será seu último dia do serviço de transporte de passageiros via aplicativo, para focar em parcerias com empresas para transporte de mercadorias e pessoas. O serviço de entregas sustentáveis continua em funcionamento por App de segunda a sexta, das 9h às 19h. Parte da frota de triciclos elétricos será modificada, podendo carregar até 200kg em cada entrega.