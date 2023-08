Estande coletivo na feira

O Sebrae/RS está com inscrições abertas para o espaço Estação Moda RS, estande coletivo na Brazilian Footwear Show - BFSHOW. O subsídio é de 40% do valor e compreende o espaço, montagem e o layout em metragens que variam de 9 a 30 metros quadrados por empresa. A primeira edição da feira, realizada pela Abicalçados e operacionalizada pela NürnbergMesse Brasil, será nos próximos dias 21 a 23 de novembro, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre.

O treinamento de líderes

O Sindiatacadistas, entidade que congrega o comércio atacadista gaúcho, presidido por Zildo De Marchi, firmou parceria com a Dale Carnegie, empresa líder mundial em formação de líderes. E vai realizar a partir de 18 de setembro em Porto Alegre, o Dale Carnegie Course, treinamento voltado para líderes do setor que buscam alta performance e domínio de habilidades que permitam prosperar em qualquer cenário.

Energia solar mais barata

A Solar Serra de Bento Gonçalves (RS) informa que neste ano as instalações de sistemas fotovoltaicos estão custando até 25% menos em relação ao ano passado. Desaceleração do mercado, queda do dólar e produtos em estoque estão entre os motivos apontados para isso. Mas, devido aos novos valores, a Solar Serra projeta um aumento de 15% nas vendas entre agosto e outubro.

Grupo Ramarim sustentável

O Grupo Ramarim, com sede em Nova Hartz (RS), vem trabalhando fortemente para aprimorar suas práticas sustentáveis e recentemente recebeu o selo Diamante, certificação máxima do Programa Origem Sustentável. No último sábado, colaboradores se voluntariaram para ação do programa 4Rs- Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Repensar. Aproximadamente 100 pessoas fizeram o recolhimento de lixo na cidade.

Sistema de montar móveis

Em um evento que está marcado pelo design e pela inovação, a Genialflex Móveis de Garibaldi (RS) lança no mercado o inovador SIMM - Sistema Inteligente de Montagem de Móveis. A novidade, que vem para simplificar a experiência dos consumidores ao mesmo tempo em que valoriza quem busca montar móveis por conta própria, dispensando inclusive manuais complexos, ainda pode ser conferida pelos visitantes da Movelsul 2023, que termina hoje em Bento Gonçalves.

Suco Integral Aurora em Tretra PaK

Mais de 13,8 milhões de unidades vendidas e economia para o consumidor que pode chegar a 10%. Motivos não faltam para a Cooperativa Vinícola Aurora comemorar um ano do lançamento do seu suco de uva integral em embalagem Tetra Pak de 1,5 litro. A excelente aceitação dos consumidores permitiu ultrapassar em mais de 100% a previsão inicial.