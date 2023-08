Startups gaúchas na Mercopar

Jovens empresas gaúchas que desenvolvem soluções tecnológicas aplicáveis à indústria e buscam expandir o mercado têm uma excelente oportunidade para garantir presença em uma das principais agendas do setor no RS. O SebraeX - marca de inovação do Sebrae RS - e a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS estão com inscrições abertas para a seleção de 50 startups para participar da Mercopar 2023, maior feira de inovação industrial da América Latina em Caxias do Sul em outubro. Podem participar startups com faturamento anual de R$ 4,8 milhões de diferentes estágios de maturação do negócio.

O desconto das quartas

O Praia de Belas Shopping realiza nesta quarta-feira (30) a sétima edição de 2023 do Quarta Shop&Music. O evento será sediado pela Piccadilly, uma das principais marcas calçadistas do Brasil com destaque para sandálias, sapatos e tamancos. Os descontos oferecidos serão de até 50% em peças selecionadas. Além disso, neste dia a operação contará com a presença de um DJ para animar a experiência do público presente.

Imóveis de luxo nos EUA

Bueno Class Imóveis, empresa gaúcha com experiência no ramo de imóveis de luxo, assinou parceria para oferecer com exclusividade para brasileiros unidades do empreendimento Aria Reserve, em construção na Flórida, nos EUA. Serão duas torres de 62 andares, localizadas à beira mar na Baía de Biscayne, no coração de Miami.

A ampliação dos MEIs

O governo enviará ao Congresso um projeto que amplia a faixa do MEI para um faturamento anual de R$145 mil, 12 mil mensais, segundo o vice e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. Ele beneficiará meio milhão de empresas na faixa de R$ 81 e R$ 145 mil. Os atuais pagam uma taxa de 5% do mínimo de R$ 70/mês. Os desta faixa pagariam R$ 182, ou 1,5% R$ 12 mil.

A imersão universitária

Estão abertas as inscrições para o Open Campus da Pucrs, uma imersão universitária gratuita no dia 28 de setembro próximo com diversas experiências para estudantes de todo o estado. Nesse ano, o Open Campus contará com uma plataforma exclusiva de gameficação: ao realizar as tarefas relacionadas ao evento, os alunos acumulam pontos e podem concorrer a prêmios. Informações no site pucrs.br/opencampus.

Galeto Mamma Mia na Expointer

O Galeto Mamma Mia está presente na 46ª edição da Expointer com a sua tradicional sequência e opções à la carte, tanto no almoço como no jantar. A marca gastronômica está localizada no Garden do Paleta Atlântida, com entrada pelo portão 6. Até o dia 3 de setembro, o público poderá degustar delícias da gastronomia dos imigrantes italianos.