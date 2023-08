Exportações de micro-ônibus

A Volare, marca líder brasileira na produção de micro-ônibus e pertencente à Marcopolo, registrou crescimento de 57,6% nas exportações no primeiro semestre de 2023. Foram enviados 93 veículos para clientes estrangeiros, contra 59 em igual período de 2022. Hoje, a marca está presente em mais de 30 países da América Latina, Oriente Médio e África contando com mais de 20 pontos de atendimento. O Chile segue sendo o principal mercado de exportação, seguido pelo Uruguai, Costa Rica e Paraguai.

Aço Gerdau no autódromo

Maior empresa brasileira produtora de aço e uma das líderes globais na produção de aços especiais para o mercado automotivo, a Gerdau anuncia uma parceria inédita com o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, nos dias 3, 4 e 5 de novembro no Autódromo de Interlagos (SP). Ela será a fornecedora oficial de aço do evento, um produto 100% reciclável, que será utilizado na modernização de estruturas das instalações.

Gaúcho na direção da CBIC

O ex-presidente do Sinduscon Caxias e membro do conselho superior da entidade, Oliver Chies Viezzer, tomou posse como vice-presidente na nova diretoria da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Viezzer, já ocupava a posição de vice-presidente da CBIC, na gestão anterior.

Reunião da Mundo Animal

A rede de lanchonetes com temática inspirada na selva, Mundo Animal, realiza entre os dias 28 e 30 deste mês sua convenção anual de franqueados na Costa do Sauipe, Bahia, e reúne cerca de 150 parceiros, além dos executivos da marca para promover aprendizado, reconhecimento e proporcionar tempo de lazer. A rede tem hoje 72 unidades espalhadas pelo país. A primeira foi inaugurada em 2011, pelo empresário Ari Andrade da Silva, em Capão da Canoa (RS).

Facas artesanais Gramado

A SG Facas Artesanais Gramado, empresa líder em cutelaria artesanal no Sul do Brasil, inaugura sua nova loja conceito no Parque Assis Brasil de Esteio para a Expointer 2023 às 19h desta sexta-feira. Ela tem 128 metros quadrados, está localizada no Portão 7, na Rua 7, e terá centenas de produtos em exposição, além de oferecer aos participantes do evento a oportunidade de personalizar as facas no momento da compra com nome e ou logo gravados no aço.

Dia dos Voluntários da Vivo no RS

Porto Alegre e Caxias do Sul serão beneficiadas pelo Dia dos Voluntários Telefônica Vivo, que acontece nesta sexta-feira em todo o País, reunindo 10 mil colaboradores em 45 cidades para atender instituições ligadas à educação. No Rio Grande do Sul, são 310 voluntários atuando em duas instituições, a Entidade de Assistência à Criança e Adolescente, de Caxias, e o Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Chico Mendes, na Capital, beneficiando 1,3 mil pessoas.