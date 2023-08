Adotar praça é fazer cultura

A adoção da Praça Paris de Porto Alegre pela Astir Incorporadora e Construtora trouxe valorização cultural e ambiental, tanto para o entorno como para o Bairro Três Figueiras, entre suas iniciativas voltadas à comunidade. Localizada na Rua Evaldo Campos, o local vem sendo palco para eventos gratuitos promovendo e fomentando manifestações artísticas e atividades da economia criativa e artesanal. Prova disso é a terceira edição do Aris na Praça, evento promovido pela empresa, que acontece em 2 de setembro, coroando a entrega aos proprietários do empreendimento Aris. O prédio residencial conta com apartamentos e unidades gardens, que vão de 113m2 a 195m2.

Copo plástico vira mesa

A ONG Movimento Inspire e escolas públicas de Pernambuco receberão neste mês 214 mesas e 420 cadeiras fabricadas a partir de 747kg de matéria-prima vinda dos copos plásticos de água distribuídos aos participantes da 97ª Corrida Internacional de São Silvestre. A expectativa é que 682 crianças sejam beneficiadas. Pelo terceiro ano consecutivo, iniciativa do Movimento Plástico Transforma beneficiará alunos da rede pública.

Marca Concha y Toro

A Concha y Toro está entre as 10 marcas de vinho mais valiosas do mundo, no valor de US$ 368 milhões, segundo o ranking internacional da Brand Finance, consultoria líder em avaliação de marcas. A vinícola chilena conquistou o 9º lugar - um lugar acima do conquistado em 2022. O relatório destaca a qualidade da oferta, que garantiu à marca a certificação B Corp, selo destinado às empresas que cumprem as mais elevadas exigências em práticas ambientais e sociais.

Queda da produtividade

Pesquisa da CNI aponta queda de 2,8% em 2022 sobre 2021 na produtividade do trabalho da indústria de transformação. É a segunda maior queda anual da série histórica do indicador - iniciada em 2000 - e fez de 2022 o terceiro ano consecutivo de queda no dado, que retorna a um patamar próximo ao de 2014. O resultado negativo ainda é reflexo, em grande parte, das interrupções nas cadeias produtivas, geradas pela pandemia de Covid-19 e guerra na Ucrânia.

Grupo Herval na Movelsul

A Herval de Dois Irmãos (RS) marcará presença na Movelsul, principal feira de móveis da América Latina que acontece em Bento Gonçalves (RS) entre os dias 28 e 31 deste mês. A empresa apresentará lançamentos das marcas Herval Móveis e Colchões, com destaque para a cozinha modulada Manhattan, além de roupeiros em MDF da Édez. Mas sua principal novidade serão modelos da Hauzestern, nova marca de colchões premium do grupo.

Crescimento de 5% na TIC

O avanço do mundo tech impacta cada vez mais a rotina de empresas e a população. Segundo novo levantamento da consultoria IDC, o mercado brasileiro de tecnologia da informação e comunicação (TIC) crescerá 5% em 2023, chegando a U$ 80 bilhões. A indústria tech está em constante mudança e, neste ano, vem apresentando rápida evolução.

Novas lojas no Mercado Público

Após a definição dos vencedores das lojas licitadas pela prefeitura para abrirem as portas no Mercado Público, três delas já estão funcionando: Estância da Carne, Comercial Martini (que ampliou o espaço que tinha anteriormente) e, por último, nesta semana, o Di Toni Pasta i Basta! no segundo andar do prédio. Para os próximos meses, estão previstas novas operações no local. A Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) elegeu também nova diretoria nesta terça-feira, para o biênio 2023/2025, Rafael Sartori para presidente, tendo como vice-presidente Valdir Sauer.