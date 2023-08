O maior projeto social da história da Gerdau segue a todo vapor! O programa Reforma que Transforma pretende mudar a realidade da habitação de baixa renda no Brasil, por meio de reformas de moradias, ao longo de dez anos, em diferentes regiões onde a companhia está presente. A maior empresa brasileira produtora de aço celebra o Dia da Habitação, neste 21 de agosto, com os resultados obtidos pelo programa até o momento, realizando 900 reformas e beneficiando mais de 2,9 mil pessoas, das quais 84% são mulheres. O compromisso assumido pela empresa é a melhoria de 13 mil habitações vulneráveis.

O auxílio home office

O número de profissionais brasileiros que recebem auxílio home office cresceu 56% entre julho de 2022 e julho de 2023, ou de 34,3 mil profissionais para 53,5 mil, segundo levantamento da Caju, empresa de benefícios corporativos e soluções para RH. A base de dados considera 23,7 mil empresas em todo Brasil. A pesquisa mostra ainda que o número de empresas que oferece o auxílio home office aumentou 96% em um ano. E a média paga para os trabalhadores é de R$ 218,00.

Já é o 35º McDia Feliz

No próximo dia 26 deste mês, acontece a 35ª edição do McDia Feliz, uma das principais campanhas do País em arrecadação de fundos para causas infanto-juvenis e que está celebrando 35 anos de impacto na sociedade, transformando a vida de mais de 11 milhões de crianças e adolescentes. No dia, toda a renda gerada com as vendas de Big Mac, exceto alguns impostos, será revertida para o Instituto Ronald McDonald e para o Instituto Ayrton Senna.

O etanol feito de soja

Uma das maiores fabricantes de biodiesel, a Caramuru Alimentos, está entrando no mercado de etanol, produzido em Sorriso (MT). A novidade é que a empresa está aprimorando a tecnologia para sua produção de melaço de soja.

Desperdício de comida

A Hellmann's promoveu o leilão de uma batata por R$ 100 mil para conscientizar a população a respeito do desperdício de alimentos. Pesquisa inédita encomendada pela empresa indica que uma família de três pessoas desperdiça o equivalente a R$ 1.630,00 por ano em decorrência do descarte de alimentos em sua casa. E declaram ter descartado alimentos no último mês 82% dos brasileiros.

Capacitar mulheres na construção

Reconhecendo a necessidade de equidade de gênero nos canteiros de obras, onde há notável déficit de mulheres em atividades de execução, a Construtora Patriani se une à ONG Mulheres em Construção para lançar um programa de capacitação e inclusão, a partir do dia 22, em São Bernardo. Uma turma inicial de 20 mulheres será capacitada em um programa de 11 dias, com 88 horas de treinamento, para não só promover habilidades técnicas, mas valorizar também a força de trabalho feminina.