Expansão regional da UCS

A Universidade de Caxias do Sul UCS) está celebrando os 30 anos de sua expansão além do campus-sede com um evento em cada uma de suas sedes regionais no estado. O marco dessa trajetória ocorreu em 1º de agosto de 1993, com a formalização do projeto, aprovado em 19 de fevereiro daquele ano. A partir da data, a UCS desencadeou a abertura de unidades nas cidades de Canela, Nova Prata, Guaporé, Farroupilha, Bento Gonçalves, Vacaria e São Sebastião do Caí, cada uma posteriormente elevada a campus, entre outras operações, como a Escola de Gastronomia, em Flores da Cunha, e a UCS Torres.

Dez anos de aços planos

A usina da Gerdau em Ouro Branco (MG), maior unidade da empresa no mundo, chega à marca de 10 anos do início da operação em aços planos, história que começou em 2013, com a produção de bobinas a quente, presentes na fabricação de peças para carros, ônibus, caminhões, tratores, construções metálicas, entre outros. E usadas também na produção de tubos e defensas metálicas, bem como de botijões de gás e rodas para a indústria automobilística.

Em ambiente de boteco

A Muraro Bebidas de Flores da Cunha (RS) volta à Expoagas deste ano na próxima quarta-feira, onde apresentará seus produtos aos visitantes em ambiente de bar, combinando a tradição de botecos com uma visão moderna e inovadora. E vai aproveitar o evento para comemorar seus 70 anos em painel que traça a linha do tempo, destacando momentos significativos de sua jornada.

Os Sabores das Emoções

A linha Sabores das Emoções da gaúcha Bom Princípio Alimentos está de cara nova. E ganha lançamento na Expoagas, que acontece de 22 a 24 deste mês na Fiergs. Os deliciosos potinhos de chocolates para comer de colher também contam com uma reprodução em pelúcias, trazendo as emoções Amor, Felicidade, Gratidão, Coragem e Desejo. A indústria apresenta ainda linhas consagradas como a Minha Chimia, que recentemente alçou novos voos e está no mercado internacional e lançamentos da linha de conservas Encosta Gaúcha.

Economia para indústria

A Kisafix vai levar para a Fimma uma novidade a favor da produtividade e redução de custos. Trata-se da linha de adesivos Purity, usada na produção de colchões. Ela não gera resíduos e diminui os custos com manutenção em até 40%. A Kisafix, marca da gaúcha Killing S.A., é líder em adesivos para colchões no Brasil. Outro lançamento é o Kisafix Fixa Tudo Transparente, que cola até debaixo d'água. A feira será de 28 a 31 deste mês em Bento Gonçalves (RS).

Os custos do retrabalho

A PlanRadar, empresa líder do setor de software de gerenciamento de construção digital, desenvolveu um relatório analisando as principais causas e consequências do retrabalho na indústria de construção. Conforme o relatório, 11% dos custos totais dos projetos são atribuídos ao retrabalho, ressaltando a necessidade do gerenciamento de projetos mais eficazes para sua redução, como o uso da PlanRadar.

Bolsas para mais de mil jovens

Entidade sem fins lucrativos voltada para a transformação da sociedade, o Instituto Ling de Porto Alegre chega à marca de US$ 10 milhões investidos em educação. Desde a criação do seu programa de bolsas de estudo, em 1995, mais de mil jovens já foram beneficiados com bolsas de pós-graduação, graduação e ensinos fundamental e médio. Só em 2023, a instituição concedeu 20 bolsas de estudo para cursos de mestrado e pós-graduação no exterior, nas melhores escolas dos EUA e Europa, o que representa o aporte superior a US$ 560 mil em educação de excelência nos últimos 12 meses.