Parceria Ufgrs e Tramontina

Exemplo pioneiro de integração entre a academia e o setor privado, a Cátedra Tramontina Eletrik, uma parceria entre a fábrica de materiais elétricos da Tramontina e a Escola de Administração da Ufrgs, completa 10 anos e anuncia a renovação do seu acordo de cooperação até 2025. Neste período ela tem sido um espaço para integrar conhecimento teórico e prático, envolvendo alunos de graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado em projetos de inovação científica e tecnológica, inteligência artificial e ciência de dados. E gerado conexões com professores de importantes instituições internacionais como Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Texas, entre outras.

Vinho em novas regiões

Esta será a primeira vez na história da Avaliação Nacional de Vinhos que irão participar amostras de 7 estados, além do Distrito Federal, mostrando o avanço do vinho brasileiro para mais regiões do país. A Associação Brasileira de Enologia (ABE), entidade promotora, fez importantes mudanças no regulamento para incluí-las na Avaliação, marcada para 4 de novembro. Encerradas as inscrições, estão confirmadas 516 amostras de 74 vinícolas da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, RS, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

Lavanderias self-service

Com uma loja inaugurada a cada dois dias, a Lavô, maior rede de lavanderias self-service do país, fundada em Santa Catarina, prevê crescimento de 40% no Sul do país. Ela tem hoje 55 unidades no Paraná e planeja chegar a 80 vendidas até o fim deste ano. No RS, a Lavô soma 46 operações e planeja atingir 70. Em Santa Catarina são 45 unidades e a meta é chegar a 70.

Frente pelo setor coureiro

Lançada nesta terça-feira em Brasília a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor Coureiro-Calçadista com a liderança das entidades e a presidência do deputado federal Lucas Redecker (PSDB/RS). Ele é integrado pelos setores de couro, calçados e componentes, com um resultado anual superior a R$ 48,7 bilhões em faturamento e mais de 1,2 milhão de postos de trabalho diretos e indiretos.

Programa de aprendizagem para PcDs

A Pucrs, em parceria com o Senac, lançou um programa de aprendizagem para pessoas com deficiência. Nele serão abordados conteúdos como o mundo do trabalho, desenvolvimento pessoal e participação social. É para profissionalizar e contratar PcDs nas áreas administrativas. O curso dura um ano e terá uma formação teórico-profissional, com aulas teóricas no Senac e práticas na Pucrs. Ao final dos 12 meses, há possibilidade de efetivação na Pucrs. Para participar é preciso ter, no mínimo, 16 anos. As inscrições podem ser feitas até 01 de setembro pelo WhatsApp (51) 98348-0260.