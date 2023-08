Roubo e receptação de cabos

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou em caráter terminativo semana passada projeto de lei que aumenta a punição aos crimes de roubo, furto e receptação de cabos e equipamentos de telecomunicações e energia elétrica. Trata-se de um mecanismo importante para o combate a esse crime que impacta a vida de milhões de brasileiros. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Segundo dados da Conexis, em 2022, foram roubados ou furtados 4,72 milhões de metros de cabos de telecom, aumento de 14% sobre 2021.

Móveis gaúchos em Salvador

Até é 1 de outubro, os móveis com DNA brasileiro da Uultis estão presentes na 5ª Mostra Casas Conceito, evento de arquitetura, decoração e design em Salvador (BA). "A expectativa é das melhores, pois estamos marcando presença em eventos no Nordeste do país por uma das mostras de maior visibilidade e importância para a região e em nível Brasil", projeta Rafael Vier, coordenador comercial da Uultis, a marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval de Dois Irmãos (RS), uma das maiores indústrias do setor do País.

Lide RS na posse do Paraguai

O presidente do Lide RS, Eduardo Fernandez, participa nesta terça-feira (15) da cerimônia de posse do presidente do Paraguai, economista Santiago Peña. No dia seguinte, estará em evento no Centro Cultural do Banco Central, com apresentações sobre as perspectivas de desenvolvimento econômico e social do país. Aproveitando sua estada no Paraguai Fernandez irá cumprir agenda de negócios com empresários dos segmentos do agronegócio, industrial e imobiliário em Assunção.

Experiência imersiva Mercur

A Mercur, de Santa Cruz do Sul (RS), recebe inscrições até 28 de agosto para a segunda edição Experiência Imersiva Jeito Mercur, marcada para 31 deste mês e 1 de setembro. O curso pretende compartilhar experiências com as pessoas e organizações que se identificam com o propósito da Mercur. Usando metodologia própria, a experiência proporcionará o entendimento de como uma empresa familiar, de quase 100 anos, incentiva a cultura de inovação.

Maior agilidade para clientes

A partir da integração das soluções da Oracle e Commvault, a CDL POA transformou seu ambiente de TI migrando para nuvem Oracle e conquistando a escalabilidade e a agilidade que seus clientes demandam. Esse movimento impactou positivamente na rapidez do acesso e da liberação de crédito ao consumidor final em diversas instituições financeiras que operam na região.

Consórcio contra juros altos

Quem nunca pensou em financiar um carro, realizar a sonhada compra de uma casa ou até fazer uma cirurgia plástica e acabou se desmotivando com as altas taxas de juros? O consórcio, que teve desempenho recorde em 2022, é uma opção viável e segura para a aquisição de bens e serviços. Segundo pesquisas da entidade do setor, a Abac, só em 2022 foram 3,93 milhões de novas adesões, aumento de 13,6% sobre 2021.

Casa Eva integra a Apromontes

A Casa Eva Vinhos e Vinhedos passou a integrar a Apromontes, criada para promover o enoturismo local de Flores da Cunha e Nova Pádua, na Serra Gaúcha. Com mais de 50 anos de história, a vinícola - antes conhecida como Murisabel Indústria Vinícola - foi fundada em 1966 em Flores da Cunha, pelo avô e comandada depois pelo pai de Alessandra, Karine, Marcele e Francine Muraro. Hoje, a vinícola que atuava só na produção de vinhos de mesa, segue conduzida pelas irmãs e a mãe Maria Inês, e inicia nova fase com a produção e distribuição de vinhos finos.