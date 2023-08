Azeite para crianças

A marca de azeites extravirgem Verde Louro, de Canguçu (RS), está apostando na sua produção para bebês e crianças. É a linha Azito's, nas variedades Koroneiki e Arbequina, que parte de azeitonas levemente maduras, garantindo um sabor mais frutado e menos picante. Segundo a proprietária da empresa, Mita Fuhrmann, a ideia de lançar o produto surgiu dentro de casa, onde sempre tivemos uma dieta com muito azeite extravirgem. Mas, quando tentamos inseri-la na dieta dos meus filhos, enfrentamos resistências devido ao paladar mais sensível das crianças", explicou.

Homens na Cozinha

A solidariedade é uma festa! É com esse slogan que a CDL Flores da Cunha (RS) promoverá a 5ª edição do Homens na Cozinha. O evento beneficente será dia 2 de setembro, às 20h, nos Pavilhões do Parque da Vindima Eloy Kunz. O jantar estará a cargo de 60 cozinheiros, de 12 cozinhas. Os ingressos já estão à venda a R$ 200 cada nas cozinhas participantes.

Esculturas Parque

A expectativa do proprietário do Esculturas Parque Pedras do Silêncio, de Nova Petrópolis (RS), Valmor Heckler, é receber 10% mais visitantes no Dia dos Pais do que em igual data de 2022. Além visitantes de outros Estados, os próprios moradores da região aproveitam a ocasião para um passeio em família. Há novas opções gastronômicas e atrativos, o que proporciona uma cidade cada dia mais convidativa.

A economia circular

Embora frustrante, a Declaração de Belém assinada pelos representantes de oito países da Amazônia, foi a primeira vez que o tema da economia circular ou logística reversa entrou em declaração da América do Sul, sobretudo com foco na regeneração. O que mostra que o tema conquista relevância mundial.

Desenhos industriais

Entrou em vigor, no início deste mês, o Acordo de Haia, que já opera no Brasil. Ele consiste em um sistema que permite o registro de até 100 desenhos industriais em até 96 países, incluindo o próprio Brasil, por meio de uma única solicitação internacional. Segundo o presidente do Grupo Marpa - Marcas e Patentes, Valdomiro Soares, o acordo prevê redução de custos e simplificação burocrática aos empreendedores.

O avanço da bicicleta compartilhada

O número de usuários de bicicletas compartilhadas na América Latina subiu 123% desde 2018. Os Millennials (nascidos entre 1981 e 1995) têm a maior representação, seguidos da Geração X (1960 a 1980) e Z (1996 e 2010), atingindo quase 49% da base de usuários deste modelo de transporte no Brasil. Mais: 33% dos usuários da Tembici usam a bicicleta como alternativa a carros e outros modais individuais para ir ao trabalho.