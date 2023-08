Dia dos Pais no Boulevard

A rede Boulevard de Porto Alegre está promovendo ações especiais em comemoração ao Dia dos Pais, nesta sexta e sábado, com uma agenda repleta de gincanas e brincadeiras clássicas para toda a família. A entrada é gratuita, e crianças de 3 a 11 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável. No Boulevard Laçador, as atividades serão realizadas no jardim próximo ao avião DC-3, das 11h às 14h. Já no Boulevard Assis Brasil, o evento ocorre das 15h às 18h, no Espaço Kids. Ambas as atividades são conduzidas pela equipe da @ioio.moinhos.

MEIs têm 94% dos negócios

Os microempreendedores individuais (MEIs) representam a maior parcela de negócios no País, segundo o Sebrae. Só no primeiro trimestre de 2023, o grupo chegou a 798.826, ou 94% dos empreendimentos nacionais. Levantamento realizado pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra) revela que a representação ocorre também no mercado da pizza. A base de sua amostragem contempla 70.839 pizzarias e identifica igual participação (94%).

Sergs tem um novo Conselho

A Sociedade de Engenharia do RS (Sergs) elegeu os novos integrantes do seu Conselho Deliberativo período 2023/2024. Para o cargo de presidente, o eng. Marcus Vinicius Caberlon, substituindo o eng. Luis Roberto Ponte que presidiu o órgão no período 2021/2023. Para vice-presidente foi eleito o eng. Pedro Henrique Brönstrup e para secretário do Conselho o eng. José Carlos Cervieri.

Aeromóvel aeroporto 10 anos

A linha metrô-aeroporto do aeromóvel comemora neste dia 10 de agosto dez anos de operação. Sua inauguração contou com a presença da então presidente Dilma Roussef. Mas, inicialmente operou em caráter experimental e horário reduzido. Só em maio de 2014, passou a operar comercialmente e em horário integral. Desde a inauguração, ela já transportou mais de 7,4 milhões de passageiros em quase 580 mil viagens, com média de 2.284 embarques por dia útil. Só no primeiro semestre deste ano, 278.071 passageiros utilizaram a linha. A média foi de 1.738 usuários por dia útil.

Energia fotovoltaica de lojas

Quatro plantas de produção de energia fotovoltaica da Quero-Quero entraram em operação em Santa Cruz do Sul (RS), Venâncio Aires (RS) e Alto Paraná (PR). Outras duas estão programadas para operar ainda este ano. Essas instalações totalizarão uma capacidade de 7,9 MWp, o que resultará na redução de emissões superior a 1.500 toneladas de CO2 ao longo de um ano e suprirão a necessidade energética de mais de 70% da sua base atual de lojas, que é de 539 unidades.

A Spaccio RAR bate o recorde

A Spaccio RAR, rede de franquias da RAR, idealizada por Raul Anselmo Randon, registrou faturamento de R$ 1,5 milhão em junho, aumento de 20% sobre maio e novo recorde de vendas para a empresa desde início de suas operações em franquias. Com unidades em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e RS, a RAR tem hoje seis. Segundo o CEO, Sérgio Barbosa, a empresa projeta atingir um faturamento de R$ 2 milhões ao mês até o final do ano.

O Festival Internacional da Carne

A cidade de Campo Grande (MS) será sede em setembro deste ano do Festival Internacional da Carne. O evento que já aquece os setores econômico e turístico prevê receber mais 30 mil pessoas com mais de 35 chefs regionais, 47 estações de assados e "Copa de Assadores Ancestrais de Mato Grosso do Sul - Meat Master". Em parceria com Acrisul o evento trará o tema 'Do pasto ao prato'. Na praça de alimentação, destaque para as porções vendidas a R 15, para incentivar o consumo das mais variadas produções regionais.