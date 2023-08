Pesquisa divulgada pelo Sebrae RS indica que 37% dos empreendedores gaúchos pretendem expandir suas atividades. O levantamento, realizado entre os dias 3 e 16 de julho, ouviu empresários de Micro e Pequenas Empresas (MPE) e Microempreendedores Individuais (MEI) dos setores do comércio, serviço, indústria e agronegócio. Num crescimento consistente desde o início de 2023, quando apenas 10% indicavam aumento de faturamento, em julho este percentual passou para 17% das empresas pesquisadas, sendo que para 87% delas o crescimento foi de até 30%. Além da expansão dos negócios, 57% mostraram a intenção de manter as atividades nos próximos dois meses. Apenas 5% admitiram possibilidade de reduzir atividades e 1% sinalizaram intenção de encerrar o negócio.

Turismo binacional

O Rio Grande do Sul aposta em estratégias para intensificar a promoção do turismo binacional e a permanência de visitantes que chegam de países fronteiriços ao Estado. Dessa forma, a Secretaria de Turismo (Setur) aumenta a aposta no turismo para visitantes dos países que fazem fronteira com o Estado. Isso porque no primeiro semestre deste ano, o RS recebeu 604.714 turistas da Argentina e 154.239 do Uruguai, conforme dados recebidos da Polícia Federal e compilados pelo Observatório do Turismo do RS. Para direcionar os esforços de promoção turística para este objetivo, a Setur participa de três eventos internacionais ao longo dos próximos dois meses, o Meeting Brasil Latin America (Córdoba e Assunção); o Fórum Binacional de Turismo, Enogastronomia e Inovação (Santana do Livramento); e a Feira Internacional de Turismo (Buenos Aires).

Ônibus em marcha à ré

O novo Marco Regulatório do transporte rodoviário tem gerado críticas à Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) sobre a falta de abertura. O descontentamento com as regras para entrada de novas empresas de ônibus no mercado ficou evidente em audiência pública realizada nesta terça-feira, em Brasília. Quase a metade das 627 linhas interestaduais no nível 1 tem só uma empresa operando. "Nesses casos, a ANTT só permitirá a entrada de uma nova empresa por ano. Na prática, vai manter a reserva de mercado", afirma Marcelo Nunes, presidente da Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos (Abrafrec).

Indústria

O Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial de julho, calculado pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, aponta para uma reação da indústria brasileira na intenção de lançar produtos frente ao mês passado. O dado livre de efeitos sazonais cresceu 1,7% em relação a julho. Na comparação como mesmo mês do ano passado, apresentou crescimento de 38,5% e no acumulado em 12 meses, aumento de 38% com relação ao ano anterior. Para Virginia Vaamonde, CEO da entidade, o crescimento do índice entre maio e agosto está relacionado ao foco das indústrias em diversificar o portfólio para impulsionar as vendas de final do ano com lançamentos.

Inadimplência

O Indicador de Inadimplência do CDL Porto Alegre, que divulga dados de pessoas físicas e jurídicas com limitação em crédito, cheque, protesto ou ações judiciais, mostrou que, entre os meses de junho e julho, houve retração na inadimplência das pessoas físicas no Brasil e no Rio Grande do Sul. O decréscimo em nível nacional (30,6%) foi de 0,15 ponto percentual, o que, de acordo com estimativas próprias, corresponde a cerca de 260 mil cidadãos. No Estado (30,8%), o recuo foi de 0,09 ponto percentual, equivalente a 7.650 pessoas. Por sua vez, houve leve crescimento de 0,02 ponto percentual na inadimplência em Porto Alegre (34%).