Banrisul Armazéns Gerais I

Completando 70 anos de atividades, a Banrisul Armazéns Gerais registra avanços na área de sustentabilidade, implementando ações para minimizar a pegada de carbono. Entre as iniciativas se destaca um investimento em usina de geração de energia fotovoltaica, utilizando 1.120 placas solares, e que foi instalada na cobertura das edificações dos armazéns, com capacidade de 621,3 kWp de potência. A ação prevê a economia de R$ 400 mil ao ano nas despesas com energia. Soma-se a isso a substituição de 60% das empilhadeiras utilizadas na operação da empresa, antes movidas a GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), para equipamentos elétricos, e captação da água da chuva em reservatórios, para aproveitamento nos serviços de limpeza e irrigação de espaços verdes.

Banrisul Armazéns Gerais II

A Banrisul Armazéns Gerais atua como estação aduaneira, prestando serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias importadas ou destinadas à exportação. No local são realizadas operações de desembaraço aduaneiro e de fiscalização por meio da Receita Federal. Estabelecida em Canoas, também opera no ramo de armazéns gerais, locação de espaços, digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos. A empresa é uma sociedade anônima e tem seu controle acionário exercido pelo Banrisul.

Gerdau

A Gerdau foi eleita a produtora de aço mais inovadora do País, segundo a 9ª edição do Prêmio Valor Inovação Brasil, promovido pelo jornal Valor Econômico. A companhia figura entre as 150 organizações mais inovadoras, ocupando a 24ª posição no ranking geral do prêmio, realizado em parceria com a Strategy&, consultoria estratégica da PwC, avaliando as práticas de inovação de organizações que atuam no Brasil em diferentes atividades econômicas .

Fundação Família Previdência (FFP)

Maior entidade de previdência privada no Rio Grande do Sul, Com um patrimônio de R$ 6,5 bilhões, a Fundação Família Previdência (FFP) registrou, de janeiro a junho, rentabilidade consolidada dos planos previdenciários 9,20%, superior à do CDI que, no primeiro semestre, chegou a 6,5%. O destaque da carteira neste semestre ficou com a renda fixa, mas a renda variável também obteve bom desempenho e alcançou uma rentabilidade de 7,71%. Sem fins lucrativos, a entidade administra 12 planos previdenciários e, anualmente, paga R$ 800 milhões em benefícios para 8,8 mil aposentados e pensionistas.

Auxiliadora Predial

A Auxiliadora Predial fechou o balanço das locações residenciais do primeiro trimestre de 2023, em Porto Alegre, com mais de 1,5 mil imóveis alugados, registrando um aumento de 15% em relação aos dados de 2022. Entre os bairros mais procurados na capital gaúcha nos últimos meses estão Centro, Menino Deus, Partenon, Cidade Baixa, Petrópolis e Passo d'Areia.