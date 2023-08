Crédito para o setor lácteo

Atravessando uma de suas maiores crises de rentabilidade, o setor lácteo brasileiro apresenta uma carência de políticas de crédito específicas, alertou o Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat/RS). Segundo o diretor tesoureiro do Sindilat, Angelo Sartor, é urgente uma política clara de estímulo ao leite e uma ação que faça frente às importações crescentes. "Estamos carentes de ações específicas que busquem a retenção do produtor no campo e a operação de tradicionais indústrias de lácteos", pontuou.

Consumo de energia elétrica em alta

O Brasil consumiu 1,4% mais energia elétrica no primeiro semestre de 2023 do que no mesmo período do ano passado e alcançou a marca de 66.760 MW médios, segundo dados preliminares da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O avanço, segundo a entidade, é resultado do bom momento para exportações da indústria mineradora e do crescimento das atividades do comércio e dos serviços

Balanço no segundo trimestre

A Irani Papel e Embalagem S.A. registrou lucro líquido de R$ 228,7 milhões no segundo semestre deste ano, impactado positivamente pelo reconhecimento judicial de créditos de PIS e Cofins sobre a aquisição de aparas. A receita líquida no período, de R$ 394,47 milhões, teve retração de 8% na comparação com o mesmo período de 2022, motivado por vendas 3,3% menores no segmento de Embalagens Sustentáveis (Papelão Ondulado).

Finalista do Sebrae Like a Boss

A startup gaúcha Olá Doutor foi selecionada como uma das cinco finalistas do concurso Sebrae Like a Boss. A competição, que contou com a participação de 24 startups de todo o País, reconhece e premia os empreendimentos promissores do cenário brasileiro. A empresa de Caxias do Sul busca conectar pacientes e médicos, por meio de uma plataforma digital e de forma assíncrona. A final da competição de startups está marcada para os dias 26 e 27 de agosto, em Florianópolis.

Melhores da Terra

A Gerdau prorrogou as inscrições para a 35ª edição do Prêmio Gerdau Melhores da Terra até o dia 11 de agosto. Para se inscrever, é necessário ser fabricante de máquinas e equipamentos agrícolas ou empresa de softwares focada na evolução do setor, além disso, o candidato precisa ser expositor na Expointer 2023, que será realizada entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro em Esteio (RS).

Altos de Pinto Bandeira

Os primeiros espumantes da Cooperativa Vinícola Aurora a estampar o selo da Denominação de Origem Altos de Pinto Bandeira estão chegando ao mercado neste mês. Com uma produção de 18 mil garrafas por ano, o Aurora Extra Brut D.O. Altos de Pinto Bandeira tem preço médio de R$ 79,90 e abre o portfólio dos itens que são elaborados com as características da primeira Indicação Geográfica exclusiva para espumantes do Hemisfério Sul. Até o final do ano estarão também no mercado o Gioia Sur Lie Nature D.O. Altos de Pinto Bandeira e mais um rótulo que será lançado já com o selo.

Tramontina Show

Se em 2022 o Tramontina Show, evento que reuniu mais de 800 parceiros lojistas de todo o País na Serra Gaúcha, surpreendeu pelo número de participantes, na edição deste ano a expectativa é ainda maior. A marca inova ao propor três encontros simultâneos nas regiões Sul, na T factory store, em Farroupilha; Sudeste, no Centro de Distribuição em São Paulo; e Nordeste, no Mar Hotel, em Recife. Ao todo, são esperados mais de 1,5 mil lojistas parceiros entre os dias 7 e 11 de agosto.