O avanço das microfranquias

Um segmento em destaque no setor de franquias, segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), são as microfranquias que registraram um crescimento de 87% entre maio de 2021 e maio de 2023, com salto de 322 para 604 marcas no período. O estudo considerou 1.375 redes associadas na categoria "Franqueador", com modelos de negócios de investimento inicial de até R$135 mil. Além de ele ser mais baixo, sua implantação e operação são simples, o que a torna mais rentável em mercados menores, mas com demanda. A pesquisa anotou ainda que o prazo mínimo para o investidor ter retorno é na média de 10 meses.

O sucesso do sistema

Qual a razão do sucesso das franquias? Trata-se de uma dúvida comum, já que o modelo do negócio é apontado como muito mais seguro. Apenas 5% das franquias fecham as portas em até dois anos de operação. No caso das empresas comuns, iniciadas do zero, esse percentual sobe para 23% no mesmo período. Acontece que o plano de franquia já foi testado em outras unidades e corrigido quando necessário, segundo os especialistas.

Certificação ambiental do vidro

O vidro como elemento importante na certificação ambiental é tema de palestra que será realizada pelo Sindicato das Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana no Estado do Rio Grande do Sul (Sindividros-RS), na Construsul, que começa hoje, na Fiergs. O evento ocorre no dia 3 de agosto, às 19h, e tem inscrição gratuita. A palestra será de Fernando Westphal, engenheiro civil e professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Questões ligadas ao impacto ambiental e otimização do vidro estarão em destaque.

Incentivos fiscais do BRDE

O prazo para que entidades interessadas em contar com o apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) por meio de leis de incentivo fiscal entra nas suas últimas semanas. O período de inscrições dos projetos termina em 31 de agosto e podem ser apresentadas iniciativas já aprovadas para captação nas áreas cultural, social e esportiva voltadas a crianças, adolescentes e idosos. Todo o processo de cadastramento deve ser realizado através do Portal de Incentivos, no site do BRDE (https://www.brde.com.br).

Leilão pela cutelaria

Cuteleiros uniram-se para mostrar a excelência e tradição da produção de facas do Rio Grande do Sul em um dos maiores leilões já realizados pelo segmento no país. Com peças doadas por alguns dos nomes mais aclamados da cutelaria como Cassio Selaimenn, Felini, Castilhos e Ismael Gottschalt, o evento negociou, no dia 25/7, todas as 75 facas ofertadas ao comando do martelo de Fábio Crespo, da Parceria Leilões. Os recursos arrecadados com o leilão de facas serão revertidos para construção de uma sede para a Associação Gaúcha de Cutelaria (AGC) no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.