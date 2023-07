A restauração da natureza

O Parlamento europeu acaba de aprovar a Lei da Restauração da Natureza que prevê a reparação de pelo menos 20% das zonas terrestres e marinhas e uma redução de 50% no uso de pesticidas químicos do bloco até 2030. Além disso ela permitirá, ainda, que 30% de todas as antigas turfeiras hoje exploradas para a agricultura sejam restauradas e parcialmente transferidas a outro uso até o final da década. Esse percentual subirá para 70% até 2050. Turfeiras são ecossistemas vitais para armazenar carbono. O projeto é alvo de críticas da oposição, que teme a perda generalizada de terras agrícolas.

Até yuans em bancos

O Banco Central da Argentina permitiu aos bancos comerciais do país abrirem contas de clientes em yuans, para resolver a escassez aguda de reservas em dólares e incentivar as empresas locais a fazer pagamentos no exterior em moeda chinesa. Ela ocorre após o órgão regulador de valores mobiliários do país (CNV) permitir a emissão de títulos no mercado local e liquidá-los em yuans chineses.

Diversificação da renda

Com mais de 15 mil produtores de tabaco integrados nos três estados do Sul, a Alliance One Brasil, com matriz em Venâncio Aires, é uma das maiores do segmento no país. Apostando na sustentabilidade, a empresa possui uma robusta estratégia de ESG: com treinamentos de práticas agrícolas e ações como o Programa Diversificação, fornecendo sementes de milho aos produtores para diversificar e ampliar a renda no campo.

Mercado com apetite

Presidente do Grupo Voto, de São Paulo, Karim Miskulin, reuniu grandes investidores brasileiros para rodadas de negócios no Rio Grande do Sul. A comitiva esteve com o prefeito Sebastião Melo e o governador Eduardo Leite, que apresentaram seus diferenciais competitivos para a instalação de indústrias de alto calibre em solo gaúcho. Segundo Karim, também vice-presidente do Conselho Feminino da Fiesp, o estado vive uma fase promissora, despertando o apetite de empresas líderes.

As três menores cidades

O Brasil tem apenas três cidades com menos de mil habitantes, revelou o Censo 2022 divulgado pelo IBGE. A menor do país é Serra da Saudade de Minas Gerais, com 833 habitantes. A segunda é Borá de São Paulo com 907 moradores. Em terceiro está Anhanguera, em Goiás, com 924 habitantes. No RS não existe cidade com menos de mil habitantes. A menor gaúcha é André da Rocha com 1.135.

Gastronomia de Três Coroas

A cidade de Três Coroas (RS) se prepara para atrair os apaixonados por boa comida, bebidas diferenciadas e cultura, com a realização do 2º Tresco Gourmet, evento que irá mostrar de 18 a 20 de agosto a qualidade da gastronomia local com o apoio da Prefeitura. A entrada é gratuita e seu lucro será destinado ao Hospital Dr. Oswaldo Diesel. Nesta segunda edição, estão confirmados oito restaurantes e docerias representando diferentes etnias.

Venda de carros por assinatura

A modalidade das vendas por assinatura está crescendo muito, revolucionando a maneira como as pessoas consomem produtos e serviços. Sua expansão é para diferentes setores. Aqui ela já chegou até o automóvel, um modelo praticado há muitos anos por locadoras de automóveis. Exemplo mais recente é oferecido pela Volkswagen trazendo ao País o SUV elétrico ID.4, o primeiro carro da marca apresentado ao mercado só pelo programa de assinatura, o VW Sign&Drive. O interessado poderá contratar o veículo em 24 meses a R$ 9.990,00 mensais já com todos os serviços: manutenção, seguro, documentos, atendimento 24 horas, gestão de multas e serviço de rastreador.