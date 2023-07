Maior feira de alimentação

A Bom Princípio Alimentos, de Tupandi (RS), participa pela sexta vez da maior feira do mercado de varejo e food service da América Latina, a Fipan 2023, no Expo Center Norte, em São Paulo, para lançar novidades. Como a linha de recheios com os sabores chocolate ao leite, branco e avelã em embalagens produzidas e pensadas também para a aplicação em pizzas, atendendo demanda do mercado. E o recheio de laranja de 1,01kg, completa a linha frutas que tem 12 sabores.

Com a família de Ronaldo

A Família Aveiro, formada pelo craque Cristiano Ronaldo, a mãe Dolores e a irmã Kátia, assina a nova campanha publicitária da FG Empreendimentos. A empresa é responsável pelos maiores empreendimentos do Brasil, além do maior residencial da América Latina, o One Tower, inaugurado em dezembro de 2022. A campanha foi gravada em Balneário Camboriú, com Dolores e Kátia, e na Europa, com a Cristiano Ronaldo.

Predominância de MEIs

Em abril deste ano, passaram a existir no país 298.898 novos negócios, segundo o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. Deles, conforme o índice, 225.263 eram Microempreendedores Individuais (MEIs), ou seja, representavam a fatia mais expressiva, de 75,4%. E as Sociedades Limitadas ficaram em segundo lugar, com 19,5%.

O estímulo à reciclagem

O Plastitroque, da Braskem, arrecadou 3,7 toneladas de resíduos plásticos na ação em Triunfo para estimular a reciclagem. Foram distribuídos 351 kits entre material escolar e alimentos, totalizando mais de 1,4 toneladas de alimentos entregues. As embalagens arrecadadas irão às oficinas do Ateliê Criativo, curso de reciclagem oferecido pela empresa.

ONG e férias escolares

O projeto social WimBelemDon preparou uma semana de atividades nas férias escolares das crianças atendidas na ONG, escolhida uma das 50 mais impactantes do Brasil pelo segundo ano consecutivo, conforme a organização thedotgood. O período inclui 40 convidados, alunos e familiares, na abertura hoje da temporada de inverno do espetáculo Sbørnia Kontr´Atracka no Theatro São Pedro.

Experiências ao redor do fogo

Difundir a cultura do assado e do pampa gaúcho através de vivências memoráveis faz parte da missão da multiplataforma El Topador. E hoje, o idealizador do hub de marcas Antônio Costaguta abre as portas da sua morada para um jantar intimista. Inaugurado em 2019, o local é uma espécie de rancho urbano usado para proporcionar experiências gastronômicas e culturais. De propriedade do falecido escritor gaúcho Sérgio Napp, o Refúgio pulsa música e vibra poesia com um importante lastro de afeto por onde já passaram figuras extraordinárias como Mário Quintana e Elis Regina.