Assados e Tintos no Vale

O 'jardim do vinho' mais badalado do Vale dos Vinhedos vai receber um evento de 'dar água na boca'. É o Assados e Tintos, uma experiência gastronômica única que estreia com open food de assados das 12h às 16h, no dia 19 de agosto, no Wine Garden, junto à Vinícola Miolo, promoção do Bah BBQ e do Wine Garden. O primeiro lote de ingressos já está disponível no Wine Locals. Serão 15 estações de assados de todos os tipos e formas com proposta de harmonização com vinhos e espumantes da Miolo Wine Group, que poderão ser adquiridos a parte.

Crescimento do Blue Tree

O hotel Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre faturou 22,5% mais no primeiro semestre de 2023 sobre igual período de 2019 (pré-pandemia) e 19,8% sobre 2022. A diária média também teve crescimento positivo de 36,8% nos últimos seis meses sobre 2019 e 22,6% sobre 2022. Além disso, o hotel registrou recorde histórico de receita em junho, expansão de 32,5% em comparação com igual mês de 2022.

Transporte metropolitano

A Granpal promove nesta quinta-feira o Almoço Metropolitano com a presença de Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da URBS - Urbanização de Curitiba. Ele falará sobre Transporte Metropolitano, abordando desafios, soluções e perspectivas para o setor. Será no Instituto Caldeira em Porto Alegre a partir das 11h30min.

Saldo ruim nas startups

Embora os dados de fechamento do segundo trimestre não estejam finalizados e ainda vão sair de maneira oficial, o saldo das startups brasileiras no primeiro semestre de 2023 foi ruim: menos rodadas com menos investimentos, segundo o especialista Pedro Signorelli. O que não é nenhuma grande novidade, já que o primeiro trimestre registrou queda de 86% em novos investimentos na comparação com igual período de 2022.

SUV Volks 100% elétrico

Primeiro modelo 100% elétrico da Volkswagen lançado no Brasil, o ID.4 chegou ao mercado gaúcho neste mês pela Guaibacar. A unidade da Av. Sertório, em Porto Alegre, é a única do RS com a oferta completa do SUV dentro de uma estratégia premium da marca no País, que importou 250 unidades do modelo. Elas serão disponibilizadas só pelo serviço de assinatura Sign&Drive, com mensalidade de R$ 9.990.

Como será o futuro da saúde

Até o fim da atual década, a saúde será ainda mais personalizada, digitalizada e apoiada por inteligência artificial, segundo uma das conclusões do estudo Futuro da Saúde, da PwC. Uma questão crítica do estudo é medir o quanto os sistemas de saúde fazem o suficiente para adaptar e transformar sua infraestrutura atual sem correrem o risco de se tornarem totalmente obsoletos. Entre os desafios dos hospitais do futuro está atualizar, reaproveitar e reprojetar espaços para permitir a prestação de cuidados além das paredes físicas.