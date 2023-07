Utilizar ao invés de ter

O conceito de "usar" ao invés de "ter" não é tão novo assim, mas passa a ganhar tração na área de tecnologia. Notebooks, tablets, smartphones, coletores de dados e outros equipamentos indispensáveis para o dia a dia das corporações engrossam a lista daquilo que já se pode usar, sem ter a propriedade e, com muitos benefícios. Na região Sul, a Simpress, especializada no aluguel desse tipo de equipamento, registrou um aumento significativo na procura pela modalidade de contratação. Só no RS o faturamento no último ano cresceu 48%. No Paraná e em Santa Catarina o crescimento seguiu o mesmo ritmo: 45% e 43%, respectivamente.

Uma nova Granpal

A Granpal iniciou a elaboração de um novo modelo de governança metropolitana para as cidades da região, por meio da criação de uma Autoridade Metropolitana, a exemplo de iniciativas semelhantes existentes ao redor do mundo. O tema foi debatido durante workshop virtual da entidade com prefeitos, secretários e consultores. É para constituir um mecanismo que possibilite a governança interfederativa na região, unindo municípios e Estado.

Bio Mundo e Emana

A Bio Mundo, rede de lojas de produtos naturais e alimentação saudável, lança neste mês a campanha publicitária para apresentar sua nova parceira: Emana, marca de Rodrigo Hilbert, do Tempero de Família. Ela busca reforçar a naturalidade e qualidade das duas marcas que dão ao consumidor o que ele quer e precisa para uma alimentação saudável.

Elefante CW vira Sobe

Após 12 anos de protagonismo, a Elefante CW agora é Sobe*. Liderada pelos publicitários Camilo Moraes, Sheila Candido e Cristiano Rocha, a empresa de Santa Cruz do Sul passa a somar especialidades para se tornar uma consultoria de estratégia e design. A mudança vem na esteira da boa fase da consultoria, que espera ampliar o faturamento em 100% em 2023.

O Fondue no Outlet

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo preparou uma super promoção até sexta que vem em parceria com o restaurante El Fuego na qual os clientes poderão desfrutar de um fondue completo de

R$ 300,00 por R$ 198,00 para o casal, junto com uma garrafa de vinho.

A Orquídea vai à Feira

Pela primeira vez, a gaúcha Orquídea Alimentos participa da Feira Internacional de Panificação e Confeitaria (Fipan), a maior no segmento da América Latina, que acontece em São Paulo entre os dias 25 e 28 deste mês. É para alavancar os negócios no sudeste além de divulgar suas soluções em panificação. A equipe da Orquídea vai apresentar com demonstrações suas linhas de produtos.

A Kisafix adesivos

A Kisafix, marca de adesivos da indústria Killing de Novo Hamburgo, recebeu uma distinção na tradicional pesquisa Top Móbile. Trata-se do levantamento junto à indústria nacional de móveis que verifica a lembrança de marca fornecedora. A Kisafix foi citada na categoria Adesivos e Colas A marca é líder nacional em adesivos para a indústria de colchões e prepara novidades para a Fimma em agosto.

A Cia das diaristas em Porto Alegre

Empresa referência em limpezas corporativas e residenciais, a Cia das Diaristas inaugurou a primeira franquia em Porto Alegre. A operação, que atende a Zona Norte, é comandada por Márcia Siqueira Girondi e pela filha Carolina Siqueira Girondi. A Cia das Diaristas proporciona praticidade e segurança aos clientes oferecendo um serviço de terceirização em limpeza feito por profissionais que são contratadas pela empresa em regime CLT. A agilidade no agendamento através do site e a excelência no atendimento ao cliente já fazem sucesso.