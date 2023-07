Natureza e conservação

Grupo CMPC lança estratégia inédita de Natureza, Conservação e Biodiversidade. A Iniciativa busca preservar a biodiversidade e ampliar os mais de 400 mil hectares de conservação que a empresa mantém, incluindo áreas de alto valor de flora e fauna, dos quais mais da metade está no Brasil (210 mil hectares). Em seus compromissos ambientais, a CMPC desenvolve uma iniciativa desde 2019 para aumentar sua área de conservação em 100 mil hectares. Essas metas têm servido de estímulo ao interesse de investidores internacionais em ações que favoreçam o cuidado ambiental e a recuperação da biodiversidade.

Lide RS em Washington

O Lide está mobilizando seus associados para participarem do Lide Brazil Development Forum que acontece em Washington DC nos dias 1 e 2 de setembro. Segundo o presidente Eduardo Fernandez, é preciso aproveitar oportunidades como essa para destacar o potencial da economia gaúcha. A ideia é levar uma boa representatividade dos vários segmentos da indústria, comércio e serviços.

O Dia do Autocuidado

A data é pouco conhecida, mas na próxima segunda-feira (24) se comemora o Dia Internacional do Autocuidado. Idealizada e implementada, em 2011, pela OMS, a referência tem o objetivo de conscientizar as pessoas a fazerem escolhas e construírem hábitos que influenciam positivamente a saúde e o bem-estar do corpo e da mente. O que na idade avançada é ainda mais importante.

Vem aí a 13º Energiplast

O Sindicato das Indústrias de Material Plástico no RS (Sinplast-RS) está com inscrições abertas para o 13º Energiplast, que acontece dia 11 de setembro com o tema "Plásticos, economia circular e energias verdes". Será no Auditório do Ministério Público em parceria com a Revista Plástico Sul. Inscrições gratuitas podem ser feitas pelo Sympla.

A expansão da clínica

Criada em 2018, a Clínica Meiriane Azeredo de Canoas é hoje referência no RS em tratamentos do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), recebendo pacientes de todo o Estado. Administrada pela psicóloga Meiriane Azeredo, a empresa decidiu ampliar a atuação, integrando a área educacional. E passa a chamar-se Instituto Meiriane Azeredo - Centro Clínico e Educacional de Psicologia, local para palestras, workshops, cursos de extensão.

O enoturismo está em alta

O turismo como impulsionador do enonegócio foi destaque do TWE Wine Cast, podcast do Terroir Wine Experience com o case da Vinícola Bebber, de Flores da Cunha. Em 2019, o setor representava 1 a 2% do faturamento da empresa e hoje chega a 33%. A propósito, conforme Maurênio Stortti, sócio do TWE, "Flores da Cunha está se posicionando como região de enoturismo qualificado, na atração de turistas e projeta a atividade como uma de suas mais promissoras".