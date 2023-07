Certificado ambiental máximo

A ABF Developments lançou o primeiro empreendimento a conquistar a Certificação em Sustentabilidade Ambiental Diamante, da Prefeitura de Porto Alegre, o Hola Sunset Lofts, com um conceito inovador de locações para períodos curtos no bairro Menino Deus. A certificação é o resultado máximo alcançado pelos empreendimentos que pontuarem em todas as dimensões previstas na avaliação: conservação da biodiversidade local, adequação às condições climáticas, água, energia e emissão de gases de efeito estufa, resíduos, materiais e acessibilidade, mobilidade e humanização das edificações e dos espaços urbanos. O Hola será a torre mais alta do bairro, com 230 unidades de lofts premium.

Oficina de chocolate

O Mundo de Chocolate, parque temático da Lugano, de Gramado, recebe seus turistas, em especial os mini clientes, neste mês de julho para celebrar a chegada das férias. São as oficinas de escrita e desenho com chocolate. Diárias, elas ocorrem ao final da visita em duração aproximada de 20 minutos e recebem crianças a partir de 4 anos a R$ 26. Como não há outro limite de idade, a dica vale para grupos de amigos ou casais em busca de uma atividade romântica.

O uso do Pronampe

Na pesquisa realizada pelo Sindilojas Porto Alegre sobre o Pronampe, estabelecido em 2020 pelo governo apoiar as micro e pequenas empresas impactadas pela pandemia, revelou que 49,3% afirmaram terem usado o programa. Destes, 48% não pretendem estender o prazo (dos 48 meses para 72 meses). Para 35,5% estender é um bom negócio e 16,1% ainda não se decidiu.

Presentes criativos

A Love Gifts, rede de franquias de decorações e presentes criativos em mais de 70 unidades pelo Brasil, inova com novo modelo de negócio: o container, lançado na Expo Franchising ABF. De estrutura enxuta, oferece mobilidade permitindo sua instalação em espaços reduzidos, sem reformas ou adaptações de um ponto fixo. A rápida implantação é só um de seus muitos pontos fortes.

A Família Previdência

A Fundação Família Previdência (FFP) tem nova composição em seu Conselho Deliberativo, com mudanças na titularidade e suplência. César Augusto Oliveira Farias, assume entre os conselheiros titulares com mandato até junho de 2026. Na suplência do órgão colegiado, Luciane Nunes Zanini de Oliveira assume para exercer um mandato até junho de 2024.

No Rancho Tabacaray

O Rancho Tabacaray, reduto da cultura gaúcha e da gastronomia do fogo hoje sob os cuidados da Equipe El Topador, recebe neste sábado o cantor e compositor fronteiriço Leonel Gomez. Com ingressos esgotados, fica a dica para conhecer a casa centenária no coração da Vila Nova, em Porto Alegre. Construído no século XX pelo italiano Vicente Monteggia, imigrante que estabeleceu ali sua casa, capela, escola, moinho de farinha de milho e engenho de moer cana-de-açúcar, o local está sendo reformado para ser uma referência cultural e histórica na capital gaúcha. Abrigará museu além de estrutura completa para eventos, cursos e workshops.

Melnick de volta ao Bom Fim

Após estudar as necessidades do bairro mais tradicional de Porto Alegre, a Melnick apresenta um prédio diferenciado. Localizado na João Telles, o GO Bom Fim conta com 280 unidades - smart houses de 28m2 a 40m2 e apartamentos de três dormitórios com áreas privativas de 73m2 a 101m2. Além de espaços coworking e gourmet, academia, brinquedoteca, quadra de beach tênis, bicicletário, mini market e até duas vagas estacionamento e estacionamento rotativo completam as áreas de convívio um grande rooftop com jardim e área verde.