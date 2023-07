Empreendimento de studios

A Gasperin Pilatti Construções, de Garibaldi, deu arrancada ao seu novo empreendimento em Bento Gonçalves. É o Now Studios, residencial com 98 apartamentos de 25 a 44 m², distribuídos em 14 andares, em área central e estratégica na Rua Cândido Costa, 256. Com valor geral de venda (VGV) de R$ 27 milhões, este é o primeiro empreendimento no formato Studio, idealizado pela Gasperin Pilatti no município A obra deve ser entregue em julho de 2026, seguindo a tendência mundial de modelos arquitetônicos de menor metragem, cômodos mais integrados e situados em regiões com boa infraestrutura de serviços e lazer.

Previdência privada no País

Levantamento da Fenapravi, referente a maio de 2023, revela que 10,8 milhões de pessoas possuem planos de previdência privada aberta no país, ou só 5,3% da população brasileira (segundo o último Censo) está se preparando para uma aposentadoria mais tranquila por meio deles. Considerando o sistema como um todo (aberta fechada), é de apenas 7,2%", conforme o presidente Edson Franco.

Curso de gestão empresarial

A Universidade Feevale está com inscrições abertas até 22 deste mês para especialização em Gestão Empresarial. Ela se destina a preparar o profissional para a gestão estratégica das organizações, com olhar sistêmico, considerando as áreas da gestão e o ambiente competitivo. O curso dura 12 meses na modalidade online para diretores, gerentes, administradores ou trabalhadores de organizações públicas e privadas em nível superior coordenado pela professora Moema Pereira Nunes.

Entrega do Trem do Pampa

O Prosper, primeiro veículo leve sobre trilhos produzido pela Marcopolo Rail, unidade de negócios da Marcopolo de Caxias do Sul (RS), especializada no desenvolvimento e produção de novos modais sobre trilhos, e entregue à Giordani Turismo, chegou à cidade de Sant'Ana do Livramento, no Rio Grande do Sul, onde deverá entrar em operação ainda no segundo semestre deste ano no percurso conhecido como "Trem do Pampa". Uma grande operação logística envolveu mais de 35 pessoas no deslocamento de cerca de 730 quilômetros.

Os concentrados de proteína

A ABIAD divulgou boletim econômico que mostra um aumento no consumo aparente de concentrados de proteínas em 24,3% no primeiro trimestre de 2023. A comparação é com o mesmo período do ano anterior e os dados são da pesquisa industrial mensal do IBGE. Foi o segundo aumento seguido dessa categoria, que já havia registrado crescimento de 25% no acumulado de 2022. ABIAD é a entidade da indústria de alimentos para fins especiais.

Expansão de shopping centers

No primeiro trimestre deste ano 831 marcas inauguraram lojas em shopping centers ante cerca de 4 mil ao longo de todo ano passado, ano marcado por uma grande expansão no setor. Em 2021, esse montante foi de 3,5 mil marcas, segundo levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Os dois segmentos que mais se expandiram em 2023 foram Alimentação e Bebidas (36%), seguido por Vestuário (14%).

Desigualdade de gêneros nas finanças

Mulheres ocupam somente 35% em conselhos dos 50 maiores bancos comerciais do mundo, segundo o Think Tank Official Monetary and Financial Institutions Forum. Em cargos de liderança, esse índice é menor ainda. A participação feminina cai para 19%, com apenas 16% de CEOs sendo mulheres. Nas finanças, se no mundo inteiro as mulheres equivalem a 18% dos profissionais certificados pela Chartered Financial Analyst (CFA), fundamental para atuar neste mercado, no Brasil diminuem para 11%.