Ao comemorar seus 85 anos, o Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano inaugura nesta sexta-feira um novo HUB Cultural para o circuito de eventos empresariais, culturais, de inovação e de educação em Porto Alegre. O tradicional prédio de seis andares foi adaptado e agora já contempla um multi espaço no andar térreo para eventos com 475 metros quadrados, capacidade para 200 pessoas. Além dele, tem um coworking, escritórios, fablab, área de networking e laboratórios tecnológicos distribuídos em uma área superior a 3.300 metros quadrados. Segundo Solange Kunzler, presidente do instituto, o investimento inicial é de R$ 1 milhão.

Marcopolo abre filial no Rio

A Marcopolo inaugura uma nova filial no Estado do Rio de Janeiro. A sexta da fabricante em todo o País está localizada no bairro Bonsucesso, Zona Norte, e passa a atender os clientes da região com a venda de carrocerias de ônibus, peças originais Marcopolo e assistência técnica especializada. Com três mil metros quadrados de área, a filial reflete a busca contínua pela satisfação de seus clientes.

Nova loja Gang em Gravataí

Dando continuidade em seu plano de expansão, a Gang abre nova loja em Gravataí (RS) dia 20 deste mês, a partir das 9h. O espaço traz um projeto moderno, com design desenvolvido especialmente para a cidade e muita informação de moda. Além de contar com todos os produtos do mix da Gang, muito jeans, básicos, moda feminina e masculina, a loja também oferece peças de marcas parceiras, como Nike, Adidas, Casio, Jeansport e Stanley.

Gerdau Transforma 2023

Estão abertas as inscrições, até 17 de julho, para a nova edição do Gerdau Transforma 2023, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo da Gerdau, em parceria com a Agência Besouro de Fomento Social. As aulas, gratuitas e remotas, ocorrerão entre os dias 17 e 21 deste mês, e são para pessoas LGBTI que já possuem um negócio ou têm o sonho de empreender. O método da capacitação empreendedora, composto por 10 etapas, revisita o modelo tradicional de plano de negócios e o adapta a pequenos empreendimentos.

Intenção de lançar produtos

O Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial apresentou em junho queda de 2,6% na intenção da indústria em lançar produtos no mercado nacional, no dado livre de efeitos sazonais. O índice original mostra queda de 7%. Mas, de acordo com Virginia Vaamonde, CEO da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, na comparação com junho de 2022 o crescimento é de 40,2%. Já no acumulado de 12 meses, é de 34,8% com relação ao ano anterior.

Capacitar gestão cooperativa

O Sistema Ocergs promove nesta quinta-feira no Instituto Caldeira de Porto Alegre a primeira edição do Fórum de RH para qualificar e capacitar a gestão cooperativa, através de palestras e debates sobre tendências e estratégias de gestão de pessoas. A capacitação das cooperativas é uma das prioridades do Sistema Ocergs que prevê para os próximos cinco anos investir nela R$ 300 milhões até 2027.

Mais 300 mil empregos verdes

O Brasil já possui 10% dos empregos "verdes" no mundo, segundo cálculo da Agência Internacional para as Energias Renováveis. A expansão desse mercado, especialmente centrado nas energias renováveis, poderá gerar mais 2 milhões de vagas nos próximos cinco anos, conforme o estudo "Plano Nordeste Potência", realizado por várias entidades, entre elas o Centro Brasil no Clima. Só em 2023, a energia solar deve gerar 300 mil novos postos no país, além de atrair mais de R$50 bilhões em investimentos, projeta a Absolar.