Preparando a Expointer

A instalação de elevador para tornar o local acessível a todos é um dos pontos centrais da ampliação na casa da Cooperativa Mista General Osório (Cotribá) de Ibirubá na Expointer 2023, que está sendo executada pela Ducatti Engenharia. A construtora também é responsável por novo retrofit do espaço, que ganha mais 360m² de área para circulação do público, proporcionando maior mobilidade a quem visitar o ambiente durante a feira. Com a expansão, a edificação totalizará 666m², e contará com três andares, cinco banheiros, duas cozinhas e sala de reuniões. O trabalho da empresa no local começou em 2021, pela construção da sede da Cotribá na Expointer, realizando, em 2022, aumento da parte coberta.

Novidades da Renner

A Tintas Renner termina o primeiro semestre com o lançamento de três novidades no seu portfólio de tintas. Entre elas estão Telhas Resina Multiuso, que chegaram com o dobro de cores existentes até então, a embalagem plástica da Massa Corrida, além do Frentes & Fachadas Elástica Fosco, opção de acabamento no sistema flexível da companhia. E vem mais novidades até o final do ano.

Pela solução amigável

A MRV, maior construtora da América Latina, recebeu o reconhecimento do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) como Empresa Amiga da Justiça. A distinção é concedida às empresas que adotam práticas efetivas de solução amigável, com a mediação e a conciliação entre empresas e consumidores. A adesão é voluntária e o programa tem vigência de dois anos, podendo ser renovado.

Busca de documentos

A AR Master Sul tem um novo serviço em Caxias do Sul. É o Master Contemplados, que visa desburocratizar a busca de documentos para consórcios e financiamentos, problema que afetava clientes, devido à demora na liberação do crédito e insuficiência documental, segundo o diretor Diogo Fernando Boff. A documentação é entregue online ou física, de forma rápida e prática.

Nivelamento de tampões

A prefeitura de Porto Alegre vai resolver finalmente o problema do desnivelamento das ruas causado pelos tampões de bueiros, que viram buracos, e contratou a Eco Projetos e construções. A meta é fazer o serviço em 300 tampões nos próximos 12 meses.

Selo de bem-estar animal na RAR

Os produtos da RAR Indústria de Alimentos de Vacaria (RS) que usam 100% do leite produzido na Fazenda da empresa - creme de leite e manteiga - passam a ter um selo de bem-estar animal emitido pela Integral Certificações. Após o tempo de maturação necessário, o Gran Formaggio RAR, primeiro queijo tipo grana produzido fora da Itália, também o exibirá em suas embalagens, informa o CEO Sergio Martins Barbosa, ao comentar que" todos os colaboradores têm como missão o respeito aos animais e à natureza".