O transplante de um cedro

A mega operação de transplante de um cedro, de 15 metros de altura, espécie que por estar em extinção não pode ser suprimida, marcou o início da construção de uma casa de luxo de Gramado, no condomínio Vila Nova de Gaia, bem no centro da cidade, pela Bloque Incorporadora, de Taquara. Com inspiração na arquitetura escocesa, a Highland House está em terreno de 803 m2 de área privativa. A árvore foi removida dentro do próprio terreno, para demonstrar "nosso propósito de contribuir para o desenvolvimento sem afetar a natureza", afirma o CEO Cassio Werlang Coelho. Mas para isso, a empresa precisou de 4 homens e guindaste de 70 toneladas, com poder de longo alcance.

O pagamento de dívidas

Em março deste ano, o Rio Grande do Sul foi a Unidade Federativa (UF) do Sul com a maior parcela de dívidas quitadas pelos consumidores inadimplentes em até 60 dias do vencimento (68,7%), ficando acima da média nacional de pagamentos (61,3%). Os dados são do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian.

Parceria Guarida e Foxter

A Guarida acaba de firmar parceria inédita para venda de imóveis com a Foxter Imobiliária, do Grupo Loft. É para ofertar mais imóveis para um número maior de pessoas em toda a Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Uma das vantagens para os proprietários é que o tempo de venda passa a ser de 7,5 meses, menos da metade do mercado. Condomínios e aluguéis seguem avançando, 100% geridos pela Guarida.

Seleção dos melhores vinhos

A Associação dos Vinicultores de Garibaldi (Aviga) coletou semana passada amostras dos 200 rótulos inscritos por 18 vinícolas na 21ª Seleção dos Melhores Vinhos, Espumantes e Sucos de Garibaldi. É o maior número da história do concurso, 37 a mais do que na edição anterior. O evento é anual, e os resultados divulgados em agosto.

É o Dia Nacional da Pizza

O Brasil comemora nesta segunda-feira o Dia Nacional da Pizza, na condição de segundo maior consumidor do mundo, atrás só dos EUA, mas em 35º lugar no preço alto, entre 54 pesquisados pela HelloSafe. O preço mais alto é da China, e o mais baixo da África do Sul.

Convênio Sebrae e BRDE

O Sebrae e o BRDE renovam, hoje, às 15h, um convênio de R$ 3,6 milhões, por meio do Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe) destinado aos donos de pequenos negócios da região Sul. A expectativa é que sejam gerados R$ 40 milhões em crédito nos próximos cinco anos.

Preço do m2 cai na Capital

Boa notícia para quem planeja comprar um imóvel. O preço do m2 caiu 2,8% nos últimos seis meses em Porto Alegre, segundo levantamento da Loft em mais de 50 mil anúncios. A queda é maior do que a registrada em outras capitais, como São Paulo (-1,4%) e Rio (-0,3%). Houve redução nos preços dos imóveis de todos os tamanhos, novos e usados. Os lançados há mais de 10 anos (-1,8%) e com metragens entre 100m2 e 125m2 (-2,9%) apresentaram as maiores variações.

Inauguração da Surfland em Garopaba

A Surfland Brasil - Clube e Resort em construção em Garopaba (SC) anunciou para 17 de novembro deste ano a inauguração da sua piscina de ondas artificiais. Nos primeiros 14 dias de vendas (17 a 30 de julho), os proprietários têm total exclusividade para escolher suas sessões. Depois, se houver disponibilidade de tickets das sessões, os amigos dos proprietários ganham a chance de adquirir os tickets. Entre novembro de 2023 a maio de 2024, a Surfland Brasil operará em soft opening, até sua inauguração, quando os proprietários passarão a desfrutar dos seus períodos de hospedagem.