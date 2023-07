A expansão das cervejarias

O setor cervejeiro brasileiro cresceu 11,6% em 2022, com a abertura de 180 novos estabelecimentos, totalizando 1.729 cervejarias, revela a nova edição do seu Anuário, divulgado nesta semana pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Não houve diminuição do número de estabelecimentos em nenhuma unidade da Federação. O destaque vai para Minas Gerais que, com aumento de 33 cervejarias registradas, superou Santa Catarina e alcançou a terceira posição no ranking com 222 estabelecimentos. São Paulo se mantém como o primeiro estado com maior número de cervejarias registradas, totalizando 387 estabelecimentos, seguido do Rio Grande do Sul, com 310 cervejarias.

Campanha zero desperdício

A Fritz&Frida de Ivoti (RS) incluiu nesta edição de sua campanha digital "Cozinha Fritz&Frida" o incentivo para o uso integral dos alimentos, oferecendo soluções criativas neste sentido. Uma vez ao mês, a campanha apresenta vídeos de culinária simples e acessíveis, conduzidos pela influenciadora Bárbara Pustai e publicados no perfil da Fritz&Frida do Instagram e no canal da marca no YouTube.

O mercado dos celulares

Enquanto diversas companhias tentam entrar no lucrativo mercado de smartphones, duas empresas são líderes absolutos nele. É o Android (Google) e o iOS (Apple) que possuem 99,4% de participação, dominando juntas quase todo o mercado do mundo. Mas a preferência é bem diferente em cada país. O Brasil, por exemplo, é um dos países com as maiores taxas de Android (81%) frente ao iOS (18%); na Índia é Android (95%) e no Japão IOS (68%), conforme estudo do CupomValido.com.br, portal referência em cupons de desconto, com dados da Statista e Statcounter.

Divisão de educação na SKA

A SKA, empresa especializada em tecnologia para processos industriais, de São Leopoldo (RS), criou uma divisão para atender exclusivamente o mercado de Educação. Por essa linha, ela já realizou projetos para instituições de ensino, escolas, faculdades, pós-graduações, operações do Senai de várias cidades além de convênios de cooperação praticando preços 10 vezes mais baratos do que os do mercado tradicional. A SKA é líder na América Latina no fornecimento de software CAD e CAM.

O impacto dos pequenos negócios

Os pequenos negócios estão cada vez mais presentes na economia brasileira. Estimativa feita pelo Sebrae - com base em dados da Receita Federal e pesquisas da instituição - revela que quase metade da população é impactada direta ou indiretamente pelos microempreendedores individuais (MEI) e pelas micro e pequenas empresas (MPE). Ao todo, segundo o estudo, são 95 milhões de pessoas. O número é cerca de 10% maior do que o detectado em 2021, quando foram estimados 87 milhões de brasileiros beneficiados.