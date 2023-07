Rodízio temático com neve

Inspirado em uma vila nos Alpes Suíços, a cidade de Gramado terá um novo empreendimento a partir de 5 de agosto próximo. É o Tchê Pierre o primeiro restaurante temático do Basil que servirá fondue através de rodízio. Além da gastronomia, ele proporcionará a imersão completa dos visitantes na temática, com cenários em 3D e apresentações artísticas conduzindo a narrativa. E o jantar irá encerrar sempre com flocos de neve caindo. Fica na rua São Pedro, bem no centro da cidade, tem 350m² e abrirá diariamente, incluindo domingos e feriados, em duas sessões por dia.

Exposição no Pop Center

0 Pop Center de Porto Alegre estará promovendo nesta quinta-feira uma exposição gratuita intitulada "Universo POP - um mundo melhor para o futuro". Será às 15h, onde diversos painéis estarão expostos, mostrando todas as ações do Centro Popular de Compras e que garantiram sua adesão ao Pacto Global da ONU. O objetivo é divulgar à sociedade, imprensa e personalidades do poder público presentes, seu envolvimento com questões sociais, econômicas e ambientais.

Lealdade às marcas cai

Apesar de ser um fenômeno global, a inflação é especialmente sentida na América Latina. Tanto que os consumidores perderam 25% de seu poder de compra nos últimos dois anos. Isso é, no fim de 2022, US$ 100 compravam 30 unidades menos do que em 2020. Conforme relatório produzido pela Kantar, essa retração levou as pessoas a racionalizar as compras. Em 2022, os latino-americanos visitaram 18% mais canais do que no ano anterior, para aproveitar os melhores preços, e compraram, em média, 93,4 marcas - quase cinco a mais do que em 2021 -, com o objetivo de avaliar o custo-benefício.

Rede de winebars Caxias

A Vino!, maior rede de winebars do Brasil, com 32 unidades em funcionamento, inaugura neste sábado (08) no bairro São Pelegrino em Caxias do Sul com mais de 300 opções de rótulos nacionais e internacionais, além de linha de fabricação própria e gastronomia à la carte, investimento de R$ 500 mil em 130 metros quadrados de espaço.

Seu smartphone seguro

Use bem as ferramentas de segurança. "Não deixe senhas salvas no aparelho, principalmente com a tela desbloqueada", recomenda Marcos Simplicio, do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Ele sugere ainda o uso de aplicativos para ocultar apps bancários, criação de pasta cifrada para dados sigilosos e a configuração de uma senha no chip para bloqueá-lo temporariamente após algumas tentativas.

Uso de inteligência artificial

O uso de Inteligência Artificial nas atividades econômicas deve se intensificar nos próximos anos, e as empresas têm se preparado para isso. Mas a escassez de mão de obra qualificada surge como empecilho. Para lidar com a questão, a DM, empresa de serviços e produtos financeiros focada em gestão de crédito, criou um programa de capacitação de estagiários, com o apoio de um professor da Singularity University, faculdade que fica dentro de uma base de pesquisa da Nasa, no Vale do Silício (EUA).

Canoas perde receita nesta reforma

O projeto de reforma tributária apresentado pela Câmara dos Deputados retira o ISS das prefeituras, incorporando-o ao ICMS e criando um único imposto, o IBS. Em Canoas, o deslocamento da cobrança da origem para o destino irá retirar recursos da Refap, ou seja, o município poderá perder de 20% a 30% da arrecadação nos próximos 10 anos. Por isso, o prefeito Jairo Jorge se incorporou nesta terça-feira à mobilização da Frente Nacional de Prefeitos em Brasília contra a votação deste projeto.