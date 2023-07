Abertura a novos empregos

Quase a totalidade dos profissionais brasileiros está aberta a novas oportunidades de emprego, revela estudo global Talent Trends, do PageGroup, referência mundial em recrutamento especializado no setor. Conforme a pesquisa, 96% dos profissionais no Brasil mostraram-se receptivos a novas ofertas de emprego, superando a média global de 90% e ficando abaixo da média registrada na América Latina (98%). O estudo também destaca que, na média global, 65% dos profissionais buscam emprego durante períodos de declínio econômico, enquanto na América Latina esse percentual é de 79%.

A Braskem vai realizar a 2ª edição do Projetos que Transformam, destinando R$ 50 mil em recursos para cada projeto desenvolvido nas cidades de Triunfo, Montenegro, Nova Santa Rita e Rio Grande com foco em sustentabilidade. Para participar, as instituições devem acessar o site da Prosas, empresa responsável pela elaboração do edital, até esta segunda-feira.

A cesta de ingredientes mais usados para pratos típicos das festas juninas, além das bebidas, subiu 7,9% nos últimos 12 meses até maio de 2023, segundo o economista Alexandre Maluf, da XP, com base nos dados do IPCA do IBGE. Mesmo assim, o aumento ainda é menor do que em igual período do ano passado (de junho de 2021 a maio de 2022), quando foi de 14,6%.

Com três anos de atuação, uma startup brasileira de São Paulo está reinventando a forma como as pessoas consomem flores e se conectam com os benefícios delas para o bem-estar. A Flower Club oferece um programa de assinaturas que leva buquês de flores frescas para casa dos clientes a partir de parcerias com produtores e cooperativas. Ela já entrega cinco mil buquês ao mês.

O Sesc/RS lança nesta segunda-feira seis linhas próprias de refeições congeladas com 19 preparos - "Dia a dia", "Especiais", "Sopas", "Massas", "Vegana" e "Molhos" - produzidas na cozinha da sede do Sistema Fecomércio (RS) no bairro Anchieta, em Porto Alegre. Sua comercialização será feita, inicialmente, na cafeteria da sede e nas unidades Alberto Bins e 4º Distrito, além de Gravataí e Caxias do Sul, que possuem restaurantes.

Representantes de mais de 200 famílias produtoras de uva e parceiras da Vinícola Salton participaram no mês de junho do treinamento de contratação correta e segura de mão de obra. As capacitações foram divididas por municípios da Serra e Campanha Gaúcha, alcançando todos os produtores rurais que prestam serviços à vinícola. O projeto foi realizado via Senar-RS e Sindicato Rural da Serra Gaúcha em grupos de até 15 pessoas e duração de 8 horas por encontro.